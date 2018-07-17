В случае повышения пенсионного возраста количество пенсионеров в России через 5 лет сократится на 11%
Это более чем 4,5 миллиона человек, сообщил в Госдуме глава Минтруда Максим Топилин.
Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для женщин с 55-ти до 63-х лет и для мужчин с 60-ти до 65-ти лет. Ожидается, что в первом чтении Госдума рассмотрит законопроект в этом месяце.
Комментарии18
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ihtamnet 17 июля 2018 | 16:32
А потом?
polikarpich 17 июля 2018 | 16:41
ihtamnet: А потом всё!
andre_klimov 17 июля 2018 | 16:33
Звучит зловеще...
kottigr1 17 июля 2018 | 16:37
andre_klimov: Кладбище вместо пенсии... Хорошо, что путинойды ещё не сбрасывают стариков с высоких скал, что бы под ногами у них не путались..
polikarpich 17 июля 2018 | 16:43
kottigr1: Бульдозерами лучше, как тех гусей. :-(
post_v 17 июля 2018 | 16:36
"...выбран самый скандальный вариант, чем сильнее народ возмутиться пенсионной реформой тем тише и мягче пройдет главное событие увеличение налога НДС. Что даст увеличение НДС власти?...600 миллиардов рублей в год. примерно по 400 рублей в месяц, с каждого жителя нашей страны включая детей, пенсионеров и безработных. Получается что сами пенсионеры будут тратить больше и тем самым пополнять бюджет страны. Ну а что даст увеличение пенсионного возраста? да ровным счетом ни чего, рабочих мест все ровно нет, здоровье к 65 годам просто не позволит работать, а инфляция сожрет копеечные прибавки к пенсиям. Вот и получается что изменять что либо в пенсионной сфере не целесообразно но вызовет большой резонанс и отвлечет от главного воровства власти.... Пожилое поколение в состоянии шока от перспектив скончаться прямо на рабочем месте. Умно, ну так там же не дураки сидят. Ясно вижу как после чемпионата, когда народ начнет раскачивать лодку, выйдет рыцарь в блистающих доспехах и скажет....нет!...не дам народ в обиду, не бывать повышения пенсионного возраста ( пока я президент)... и под оглушающее Ура!....народные массы начнут вновь восхвалять Путина...отца кормильца и заступника. Но налог останется на 2% больше. Платить люди будут и бюджет пополнится и олигархам нашим поможем именно таким способом...
mifodiy 17 июля 2018 | 16:36
Как это можно было просчитать ? Или ребята прикинули и перетёрли...
vlastimil_popogrebski 17 июля 2018 | 16:37
Население России распирает от счастья и невыразимой любви к родному Президенту и правительству
blahovdav 17 июля 2018 | 16:37
Это хорошо... Из этих 4.5 лямов всего пару тысяч человек голосуют против плешивофашистской крысы и против фашистскокоммунистической партии Рассии, а остальные-преданный лохторат оных. Хайль Путлер?!
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 17 июля 2018 | 16:38
Может до 70 и дело с концом ! Как 18 марта Путин наш президент ! И толпа-ДАААА !!!
trans 17 июля 2018 | 16:38
Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии.
А сейчас тем у кого нищенские пенсии, еще и стаж увеличили. Вот такая вот путинская пенсионная политика - одним густо, а для других повышение пенсионного возраста.
odobryam_s 17 июля 2018 | 16:38
Во всех бюро ритуальных услуг потирают руки.....
eric_cartman1 17 июля 2018 | 16:39
В закон о повышении пенсионного возраста надо внести уточнение "Не распространяется на Крым". Так будет интереснее.
tag188 17 июля 2018 | 16:42
В случае повышения пенсионного возраста количество пенсионеров в России через 5 лет сократится на 11%
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А вы думали пенсионная реформа для того, чтобы повысить пенсионерам пенсию на 1000 рублей затевалась?
vasya_von_smetankin 17 июля 2018 | 16:42
"Не расстанусь с путинюгендом, буду вечно молодым!"
tovarich67 17 июля 2018 | 16:43
Опять на неосвковом новоязе чешут кремлевские...количество пенсионеров сократится на.....урки мля...сократится население страны..количество россиян сократится...на 11%...что ж.план путина в действие.и ненадо никого танками давить. Как можно проще всего чедовека убить? ...а ты его не корми он сам помрет.так вате и надо.захотели в совок обра тно? Ну вот он вам.а как говорили в совке - на пути к коммунизму никто кормить не обещал..
bike_nty 17 июля 2018 | 16:48
А чо, про рост ОПЖ и в 65 жизнь только начинается врали получается? Их это, хоть кого-нить, хоть где-нить банальной логике учили? Не говоря уж о формальной...
keg 17 июля 2018 | 16:49
не доживут...? разке это не геноцид собственного народа ????