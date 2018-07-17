В случае повышения пенсионного возраста количество пенсионеров в России через 5 лет сократится на 11%

Это более чем 4,5 миллиона человек, сообщил в Госдуме глава Минтруда Максим Топилин.

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для женщин с 55-ти до 63-х лет и для мужчин с 60-ти до 65-ти лет. Ожидается, что в первом чтении Госдума рассмотрит законопроект в этом месяце.