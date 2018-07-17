BBC: Бастрыкин был против возбуждения уголовного дела в отношении Александра Дрыманова, но сдался под давлением ФСБ
Глава СК Александр Бастрыкин был против возбуждения уголовного дела в отношении генерала Александра Дрыманова, но сдался под давлением ФСБ. Об этом сообщают источники Би-би-си. По сведениям РБК, ускорили задержание бывшего начальника московского главка Следственного комитета его попытки получить статус адвоката.
В деле Дрыманова два эпизода. Один из них касается, по сведениям источников, получения взятки от криминального авторитета Захария Калашова. О задержании Дрыманова стало известно этим утром.
Комментарии6
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odobryam_s 17 июля 2018 | 16:36
"- Пора удирать!...
- Пора, брат, пора!"
"12 стульев". Фильм.
greeg1 17 июля 2018 | 16:41
Путинизм сдаётся ФСБ. Хорошее начало Хельсинских переговоров.
vlabumur 17 июля 2018 | 16:42
Стало страшно жить до жути ...
piterjanis 17 июля 2018 | 16:48
vlabumur: 37 кот
sapiens17 17 июля 2018 | 16:43
"В деле генерада СК Дрыманова два эпизода. Один касается получения взятки от криминального авторитета"
Своеобразные методы борьбы с преступностью в России!
prusol 17 июля 2018 | 16:44
И всё это потому, что именно в ФСБ служат самые настоящие офицеры: смелые, умные, принципиальные, сильные морально и физически, и действительно имеющие честь.