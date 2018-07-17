BBC: Бастрыкин был против возбуждения уголовного дела в отношении Александра Дрыманова, но сдался под давлением ФСБ

Глава СК Александр Бастрыкин был против возбуждения уголовного дела в отношении генерала Александра Дрыманова, но сдался под давлением ФСБ. Об этом сообщают источники Би-би-си. По сведениям РБК, ускорили задержание бывшего начальника московского главка Следственного комитета его попытки получить статус адвоката.

В деле Дрыманова два эпизода. Один из них касается, по сведениям источников, получения взятки от криминального авторитета Захария Калашова. О задержании Дрыманова стало известно этим утром.