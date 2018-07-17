Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин близок к переходу в «Челси»
Между тем трансферная стоимость игрока по-прежнему растет.
О том, что «Челси» договорился с ЦСКА о покупке Головина написал в Твиттере итальянский журналист Метео Педросси. И это уже второе подобное сообщение за сутки. Чуть ранее популярный в Италии ресурс «Calcomerkato», конек которого, — трансферные инсайды — сообщил со ссылкой на свой источник сообщает, что ЦСКА принял предложение «Челси» по Головину. На днях, отмечает издание, россиянин пройдет в Лондоне медобследование. Сумма сделки, при этом, не сообщается.
Кстати, сайт «Transfermarket», который еще в понедельник оценивал Головина в 18 миллионов долларов, сегодня поднял планку до 25. Интерес к российскому полузащитнику проявляли также «Монако» и «Ювентус». Туринцы, по данным итальянской прессы, выходил на армейцев еще в июне, когда чемпионат мира по футболу только начинался. Вскоре, правда, переговоры были заморожены.
На чемпионате мира по футболу Александр Головин провел четыре матча, в которых забил один гол и сделал две результативных передачи.
Комментарии1
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listen_up 17 июля 2018 | 16:34
Вот что значит забить один, но эффектный гол с "точки Месси"