ГД приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет право выбирать дату и время регистрации брака
Эти поправки дадут возможность гражданам подавать заявление в промежутке от месяца до года до желаемой даты. В настоящее время брак регистрируется спустя месяц после подачи заявления в ЗАГС. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это создает неудобства для будущих молодоженов и препятствует регулированию загруженности органов ЗАГСа.
Комментарии4
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tvitov66 17 июля 2018 | 16:09
Не толерантно! Надобно предоставлять право выбирать дату, время и пол при регистрации брака
neyexo 17 июля 2018 | 16:14
В Канаде есть тенденция к полиамории, это считается хорошо. А многоженство (хотя то же самое) - считается плохо. Оказывается, многоженство имеет религиозный характер, поэтому это плохо и осуждается. А полиамория светская и это как будто хорошо. Просто передал, что там люди говорят.
i_c_e 17 июля 2018 | 16:15
Это очень важный государственный закон. Удивительно, но в конституции пропущена статья о «праве выбирать дату и время регистрации брака». ГД это исправила. Следующий шаг — предоставление гражданам права выбора супруга или супруги, разумеется в соотвтетсвии с моральными нормами нашего государства. На сегодня такого права нет.
platonnekafrin 17 июля 2018 | 16:18
i_c_e: Еще свекровь и тещу депутаты обесправили! А это нигилизм!