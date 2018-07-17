ГД приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет право выбирать дату и время регистрации брака

Эти поправки дадут возможность гражданам подавать заявление в промежутке от месяца до года до желаемой даты. В настоящее время брак регистрируется спустя месяц после подачи заявления в ЗАГС. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это создает неудобства для будущих молодоженов и препятствует регулированию загруженности органов ЗАГСа.