ЕСПЧ присудил денежную компенсацию родственникам убитой в 2006 году журналистки Анны Политковской
Страсбургский суд посчитал, что Россия не обеспечила эффективное расследование преступления.
Российские власти должны выплатить родственникам Анны Политковской 20 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб – это следует из судебного коммюнике, опубликованного на сайте ЕСПЧ. В качестве истцов выступили мать убитой журналистки Раиса Мазепа, сестра Елена Кудимова, а также дети Политковской – Илья и Вера. В своей жалобе они обратили внимание на то, что правоохранительные органы так и не установили заказчиков преступления, а значит не провели расследование должным образом. ЕСПЧ правоту родственников признал. По мнению суда, Россия нарушила вторую статью Европейской конвенции о защите прав человека, в которой говориться о праве на жизнь.
Политковская была убита в октябре 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Основной версией преступления стала профессиональная деятельность журналистки. Обвиняемыми по делу проходили пять человек, двое из которых получили пожизненные сроки.
ЕСПЧ также взыскал с России почти 50 тысяч евро в пользу участниц группы Pussy
Комментарии5
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venezianez49 17 июля 2018 | 16:13
Ну, если он присудил, так пускай сам и платит.
Долго ещё эти политические проститутки будут диктовать России - сколько и кому ей выплачивать ? Зачем нам эти распоряжения ?
dataan 17 июля 2018 | 16:24
Ну вот дебилы из ЕСПЧ пусть сами и выплачивают. Это ж надо такое выдумать "не обеспечила эффективное расследование ". :))))))))) бу-га-га-га-га
zorkin75 17 июля 2018 | 16:15
ЕСПЧ своими рефлексами напоминает длинношеего динозавра-ему уж отъели ногу,а он как ни в чём не бывало продолжает жевать листочки.До него ещё не дошло.
polikarpich 17 июля 2018 | 16:24
zorkin75: Что не дошло, конкретно?
ematveev 17 июля 2018 | 16:20
Читал это решение.
В этом деле много интересного.
Так, например, России ставится в вину долгое расследование. Целых восемь лет! При этом преступники найдены, доставлены в Россию, осуждены. На этом фоне весьма интересно выглядит дело Литвиненко, которому уже 10 лет и решения суда по которому нет.
России ставится в вину то, что она неохотно знакомила представителей потерпевшего с материалами. На этом фоне так же вспоминается дело Литвиненко с ПРЯМЫМ ОТКАЗОМ следствия ознакомить с материалами жену Литвиненко.
России ставится в вину то, что она сосредоточилась на одной версии, не проявив необходимой прыти по всем другим возможным версиям. В связи с этим опять вспоминается дело Литвиненко.
И Боинг.
И Скрипали.
Кто-то вообще слышал про хотя бы ВТОРУЮ версию всех этих событий?
Выяснилось, что один из убийц скрывался в Бельгии.
Выяснилось, что при попытке выйти на организатора преступления, который находился в Лондоне, прокуратура Великобритании ПРОИГНОРИРОВАЛА все запросы России по этому делу, не выполнив ни одного из них до настоящего времени.
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Полностью двуликий суд ЕСПЧ.