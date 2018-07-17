ЕСПЧ присудил денежную компенсацию родственникам убитой в 2006 году журналистки Анны Политковской

Страсбургский суд посчитал, что Россия не обеспечила эффективное расследование преступления.

Российские власти должны выплатить родственникам Анны Политковской 20 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб – это следует из судебного коммюнике, опубликованного на сайте ЕСПЧ. В качестве истцов выступили мать убитой журналистки Раиса Мазепа, сестра Елена Кудимова, а также дети Политковской – Илья и Вера. В своей жалобе они обратили внимание на то, что правоохранительные органы так и не установили заказчиков преступления, а значит не провели расследование должным образом. ЕСПЧ правоту родственников признал. По мнению суда, Россия нарушила вторую статью Европейской конвенции о защите прав человека, в которой говориться о праве на жизнь.

Политковская была убита в октябре 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Основной версией преступления стала профессиональная деятельность журналистки. Обвиняемыми по делу проходили пять человек, двое из которых получили пожизненные сроки.

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