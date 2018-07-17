Бывшему начальнику московского главка Следственного комитета Александру Дрыманову вменяется два эпизода взятки

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, завтра следствие выйдет с ходатайством об аресте в Лефортовский суд Москвы. Своей вины Дрыманов не признает. Ранее источник ТАСС пояснил, что задержание 50-летнего Дрыманова связано с делом о коррупции в отношении его бывших подчиненных.

То, что дело на генерала Александра Дрыманова открыли только сейчас, связано с покровительством главы СК Александра Бастрыкина. Об этом «Эху» сказала журналист РБК Маргарита Алехина, одна из авторов материала о «деле Дрыманова».

По мнению Алехиной, после череды громких дел о взятках от криминалитета, судьба СК теперь непонятна.