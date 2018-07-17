Бывшему начальнику московского главка Следственного комитета Александру Дрыманову вменяется два эпизода взятки
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, завтра следствие выйдет с ходатайством об аресте в Лефортовский суд Москвы. Своей вины Дрыманов не признает. Ранее источник ТАСС пояснил, что задержание 50-летнего Дрыманова связано с делом о коррупции в отношении его бывших подчиненных.
То, что дело на генерала Александра Дрыманова открыли только сейчас, связано с покровительством главы СК Александра Бастрыкина. Об этом «Эху» сказала журналист РБК Маргарита Алехина, одна из авторов материала о «деле Дрыманова».
По мнению Алехиной, после череды громких дел о взятках от криминалитета, судьба СК теперь непонятна.
Комментарии7
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pro_hanov 17 июля 2018 | 16:06
Пауки в банке не уживаются. Корма всё меньше. Криминал+правоохранительные органы=мафия. Во всех странах есть мафия, но только в одном месте у мафии есть своя страна.
neburzhui2 17 июля 2018 | 16:11
В тюряге расхитителя капиталистической собственности сгноить :-))
asokol 17 июля 2018 | 16:17
Я не верю, что Российский следак взятки берет. Это наверняка ему Обама подбросил.
danko1 17 июля 2018 | 16:18
А Бастрыкина, которому за множество преступлений место давно на зоне, хотя бы в отставку отправят за то, во что он превратил СК, сборище взяточников и преступников?
Или Путин своего опять не сдаст?
tvitov66 17 июля 2018 | 16:21
danko1: если испанское следствие не врет, то байстрюка ентого сами воры в законе и трудоустроили
zorkin75 17 июля 2018 | 16:09
Однажды КГБ
Явилося к Эзопу,-
И хвать его за жопу
Мораль сей басни ясна-
Не нужно нам подобных басен.
czerni 17 июля 2018 | 16:49
Какой, всё-таки, у нас вождь! Как тонко он подбирает кадры! Это же уму непостижимо!
Начинаешь верить, что он и вправду не от мира сего и слышит голоса откуда-то оттудова