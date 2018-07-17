Автомобили Александра Хорошавина и Дмитрия Захарченко выставлены на аукцион

Автомобили бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко выставлены на аукцион. В сообщении Росимущества говорится, что на торги поступили Лексус LX-570 2010-го года выпуска, Газ-21 1968-го года выпуска и Мерседес Бенс Е-250 2010-го года. Стартовая цена самой дешевой машины – это Волга – 895 тысяч рублей. Денежные средства, полученные от их реализации, будут перечислены в федеральный бюджет.