Автомобили Александра Хорошавина и Дмитрия Захарченко выставлены на аукцион
Автомобили бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко выставлены на аукцион. В сообщении Росимущества говорится, что на торги поступили Лексус LX-570 2010-го года выпуска, Газ-21 1968-го года выпуска и Мерседес Бенс Е-250 2010-го года. Стартовая цена самой дешевой машины – это Волга – 895 тысяч рублей. Денежные средства, полученные от их реализации, будут перечислены в федеральный бюджет.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
serg4422 17 июля 2018 | 15:37
хорошавин жил ХОРОШО...
odobryam_s 17 июля 2018 | 15:41
«– А вы бы на свои катались! – запальчиво кричал шофер. – На собственные деньги!
При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине на свои деньги казалось им просто глупым.»
И.Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»
compare 17 июля 2018 | 15:41
а у "волги" откуда такая пятикратная цена? из-за "истории" автомобиля?
archibald_dandy_esquire 17 июля 2018 | 16:15
compare:
"Стартовая цена самой дешевой машины – это Волга – 895 тысяч рублей"
вот у меня тот же вопрос :) ГАЗ-21 уже считается антикварной моделью?
а Лексус и Бенц - странно, что их выставили на аукцион - обычно конфискат втихаря покупают по значительно пониженной стоимости сами сотруднички охренительных внутренних органов пищеварения
видать, Лексус и Бенц сильно истрепались за 7 лет эксплуатации