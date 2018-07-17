Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявляет, что связалась с его дочерью Юлией
Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявляет, что связалась с его дочерью Юлией, также пострадавшей в результате отравления в Солсбери. По словам Виктории Скрипаль, Юлия рассказала ей, что долечивается и занимается здоровьем отца. Это все, что она сказала, — сообщила Скрипаль агентству РИА Новости. При этом она не уточнила, кто кому позвонил.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в марте этого года в Солсбери. В Лондоне считают, что к этому происшествию причастно российское государство.
Комментарии46
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 15:35
Не томите уже, кот жив?
cattt 17 июля 2018 | 15:38
Кандидат в Дуру начала действовать.
danko1 17 июля 2018 | 15:41
cattt: Еще одна Света Курицина, которую Контора на ТВ пристроила.
Умные в путинской России не ценятся, ценятся и хорошо оплачиваются продажные холуи.
patrikk_1 17 июля 2018 | 15:47
Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявляет, что связалась с его дочерью Юлией...
Юлия Скрипаль просила передать danko1 - когда в Майями свалишь.
tks 17 июля 2018 | 16:07
patrikk_1: Патя, мало того, что ты сегодня российским "Буком" малазийский Боинг завалил, так ты ещё и ретранслятором Викуси работаешь?
tvitov66 17 июля 2018 | 16:12
Как-то вдруг вспомнилась библейская история про Иуду и 30 сребреников
putinv 17 июля 2018 | 16:20
patrikk_1: Путин просил передать ,чтобы ты шел нах
gordy 17 июля 2018 | 15:51
Ей было видение, она слышала голос: теперь осталось ещё ванговать научиться?
j_hasan 17 июля 2018 | 15:42
cattt: Ну да, сейчас начнется - и связалась, и в Россию рвется. но пиндосы приковали к батарее и т.д. - за так что-ли депутатшей сделали...
mystar 17 июля 2018 | 16:07
j_hasan: и в Россию рвется. но пиндосы приковали к батарее
____________________________________________________
Докажите обратное. Не можете?
dorin1987 17 июля 2018 | 16:20
_: Ой, я тоже так умею. Смотрите. "Вы - верблюд". Докажите обратное. Не можете?
fig_vvam 17 июля 2018 | 15:39
noxepy_7_40_: котик, он твой родственник, что ты так о нем беспокоишься?
У вас мамка общая или папка?
Врет эта шлюшка, причем нагло.
Но вот зачем эту ложь распространяют, это интересно.
Узнаем скоро какую еще мерзость кремлины придумали.
Ведь придавили им хвосты крепко, только визжат.
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 15:43
fig_vvam: Точно, поставили плешивого на место! А всё почему? Скакать надо больше, точна?!
Нью Йорк Таймс.
Трамп показал миру, что он лакей Путина
"Даже тех, кто ничего не ждал от саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшегося в понедельник, едва ли не ошарашило рабское и подхалимское поведение американского президента", - отмечает Мишель Голдберг в The New York Times.
"В воскресенье министерство юстиции обвинило 12 служащих российской военной разведки в преступном заговоре о вмешательстве в выборы 2016 года и саботаже штаба Хиллари Клинтон. В тот же день являющийся подчиненным Трампа директор Национальной разведки Дэн Коутс произнес речь об уязвимости Америки перед кибератаками, в частности, со стороны России", - напоминает журналистка. "Я пришел сказать, что красные лампочки опять мигают", - сказал Коутс, сопоставляя происходящее с кануном 11 сентября.
fig_vvam 17 июля 2018 | 15:50
noxepy_7_40_: Котик, а я ведь не Путина поминал.
А ету сестренку двоюродную. как ты промахнулся.
ну а Трампа теперь затопчут. Его же однопавртийцы.
нет, мужик он неплохой, но вот придурковат.
Без надзора ему нельзя.
А тут рядом ни зятя, ни дочки не было.
Вот и наболтал.
да, котик, только вот обвинил 12 россиян не минюст США, а Большое жюри округа Колумбия. Это хуже.
затопчут, гады, Трампа. беда.
bosen48 17 июля 2018 | 16:07
noxepy_7_40_: А сервер то где?!
Там уже пора многим маразматикам выпрыгивать из окон с криками: "Русские идут!"
banyi2 17 июля 2018 | 15:43
noxepy_7_40_: Кот готовится к новому заданию под прикрытием)
mystar 17 июля 2018 | 16:17
banyi2: Кот готовится к новому заданию под прикрытием)
________________________________________________
Ну как вариант.)) Вот еще одна версия.
https://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2018/07/DaA3GBEX4AAo5Fu.jpg
tks 17 июля 2018 | 15:52
noxepy_7_40_: Жив, жив, даже трэш-хард-кор группа появилась, "Кот СКРИПАЛЯ" называется. Скоро соберет все номинации Грэмии, Эмми, и выиграет Евровидение ;)))
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 15:55
tks: Название неплохое, музыку можно уже не слушать. Но номинации вряд ли возьмут. Вот был бы сам кот, вот он бы взял.
tks 17 июля 2018 | 16:10
noxepy_7_40_: Ха-ха-ха ;')))
tks 17 июля 2018 | 16:15
Да есть сам КОТ, есть:
Кто
Он
Такой?
Теперь
Он
Колонист!
Как видите, что справа-налево, что слева-направо, смысл един ;)))
neon001 17 июля 2018 | 15:39
а чего она всё лезет-то? хватило эховского эфира, чтобы понять, кто она.
tks 17 июля 2018 | 15:47
neon001: Зачем Вы тень сомнения провоцируете? Не мешайте будущей депутанше авансы отрабатывать ;)))
dorin1987 17 июля 2018 | 15:49
neon001: Как чего? Англичанка гадит, травит, удерживает в сырых казематах граждан ымперии РФ, а Вы желаете, что бы их родственники молчали? Нет уж, пускай всю правдушку ведает Вика, и побольше! С разоблачениями, истериками и двух-километровыми самолетами!
tks 17 июля 2018 | 16:03
dorin1987: Самое главное - котонасилие произошло!
dorin1987 17 июля 2018 | 16:07
tks: Самое главное - у пропагандонов РФ есть повод орать с пеной у рта, как их, великих скрепнуто-православнутых ымперцев РФ обижают. От чего-то ымперцы РФ считают позу обиженки очень удобной.
compare 17 июля 2018 | 15:39
отрабатывает,"гапониха" старая...
serg4422 17 июля 2018 | 15:40
держать связь... связь держать. дееееержаааааать ,с...ки, связь!
tks 17 июля 2018 | 15:58
serg4422: Ты это, держак то свой не разболтай, а то теребишь да теребишь, забрызгал уже всё собой!
irinakingsize1 17 июля 2018 | 15:40
\\Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория уже несколько месяцев трудоустроена в компании, которая производит передачи для Первого канала. Об этом сообщает Би-би-си.
Виктория Скрипаль была зачислена экономистом в компанию ООО "Директ" с ежемесячным окладом в 115 тысяч рублей, сказано в справке для посольства Великобритании, которую ей выдали в компании.\\Радио Свобода.
Старается тетенька, работает
tks 17 июля 2018 | 15:49
irinakingsize1: А чё ей не работать то, это же талантище то какое!!
tks 17 июля 2018 | 15:44
Молодец, Викуся, знатно отрабатываешь депутатский мандат ;))) поманди ещё по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации, тебя там очень ждут!
prusol 17 июля 2018 | 15:48
tks: Как правильно сказать: Дурацкому женскому полку в Думе прибыло?
tks 17 июля 2018 | 15:56
prusol: Ну, ваще то она во Владимирскую дурку идет,д о ГосДурки не доросла ещё видимо пока ;')))
prusol 17 июля 2018 | 16:13
tks: Какая разница? Меня больше интересовало правильно ли я сформулировала по-русски фразу, используя русские поговорки? Может быть так: Дурацкому женскому властному полку прибыло?
tks 17 июля 2018 | 16:34
prusol: Неплохой вариант! ;))) прибыло полку женской мотопехоты, в составе панцердепутатского корпуса ;')))
prusol 17 июля 2018 | 16:27
tks: А по-поводу "не доросла" - это "лиха беда - начало"?
tks 17 июля 2018 | 16:37
prusol: "В яблочко!" ;')))
Большой посудине - большая пробоина, забодай её лишай )))
yralez 17 июля 2018 | 15:51
Надо отрабатывать иудины денежки.
anji70 17 июля 2018 | 16:00
Её в дверь, а она в окно.
abuvgrobu 17 июля 2018 | 16:01
Бедная Юленька, ее наверное удерживают...ой это старая методичка...ах она такая сякая предательница...)
hiryrg 17 июля 2018 | 16:07
Наступит тот день, когда я перестану слышать и видеть эту фамилию Скрипаль?
dorin1987 17 июля 2018 | 16:23
hiryrg: Когда режим царька РФ опять кого-то траванет / собьет / аннексирует или посадит за мыслепреступление. Зная царька РФ - хоть завтра.
sparky 17 июля 2018 | 16:13
Молодец, тётка, не даёт о себе забывать. Да и повезло её с дядей, кто бы она без него :))
zhrv 17 июля 2018 | 16:20
Захарова, Поклонская, или "Племянница" - вот никак не могу решить, кто же из них самый крутой хайпер?
wik35 17 июля 2018 | 16:37
Бриты уже не знают как выбраться из этой глупой ситуации.....Больше всех в этой ситуации мне жалко погибшего кота и двух морских свинок...безвременно почивших.....Один кот сбежал...и это есть хорошо!