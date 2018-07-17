Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявляет, что связалась с его дочерью Юлией, также пострадавшей в результате отравления в Солсбери. По словам Виктории Скрипаль, Юлия рассказала ей, что долечивается и занимается здоровьем отца. Это все, что она сказала, — сообщила Скрипаль агентству РИА Новости. При этом она не уточнила, кто кому позвонил.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в марте этого года в Солсбери. В Лондоне считают, что к этому происшествию причастно российское государство.