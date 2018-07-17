ЕСПЧ взыскал с российских властей 20 тысяч евро в пользу родственников убитой журналистки Анны Политковской
В решении суда отмечается, что, по его мнению, Россия нарушила в отношении них статью вторую Европейской конвенции о защите прав человека, в которой говорится о праве на жизнь.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в октябре 2006-го года в подъезде своего дома в Москве.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
prusol 17 июля 2018 | 15:35
Интересно: выплатят или нет?
banyi2 17 июля 2018 | 15:41
prusol: Не выплатят! А то получится, что всем убиенным выплачивать придётся. Интересно, а родственникам убитых Бредвиком , сколько ЕСПЧ присудило?
patrikk_1 17 июля 2018 | 15:43
В решении суда отмечается, что, по его мнению, Россия нарушила в отношении них статью вторую Европейской конвенции о защите прав человека, в которой говорится о праве на жизнь...
Они издеваются, насмехаются над нами, словно хотят проверить до какой степени унижения Кремль может терпеть их выходки и когда наконец скажет "хватит".
polikarpich 17 июля 2018 | 15:56
patrikk_1: Ну хва-а-атит! :-)
cattt 17 июля 2018 | 16:01
patrikk_1: Жаль что будут брать из бюджета, а надо с вас пособников бандитского режима!
a_aleksandrov01_33 17 июля 2018 | 15:50
Я только добавлю - ко скорби первопипочников:
==Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал родственникам Анны Политковской в возложении на Россию ответственности за смерть журналистки "Новой газеты", сообщила пресс-служба Минюста.==
РИА Новости https://ria.ru/world/20180717/1524761585.html
haldey 17 июля 2018 | 15:42
prusol: Как это называется? Бешенный принтер?
prusol 17 июля 2018 | 15:56
haldey: Это всего лишь окончательное решение по существу ещё одного дела.
putin_itogy 17 июля 2018 | 15:42
prusol: Выплатят, и ещё и посмеются в узком кругу.
Для путина это не укол зонтиком.
И даже не комаров которых ФСО загодя травит в округе 15км.
куда путин планирует приезжать.
prusol 17 июля 2018 | 15:53
putin_itogy: Ну сумма-то, действительно, смешная.
a_aleksandrov01_33 17 июля 2018 | 15:54
==putin_itogy: Выплатят==
++
А отчего так слабо?
Первопипочнику следует уверенно сообщать: мол, не только выплатят, но и пересмотрят дело - от первой странички до предпоследней.
Естественно, не найдя смягчающих обстоятельств при определении Путина на пожизненное.
Или - что там ещё шуршит слегка - меж ушей травмированного демократскостью?
Ну,- подсказываю: Гаага, табакерка...
bosen48 17 июля 2018 | 16:01
putin_itogy: наказаний за отказ соблюдать решения ЕСПЧ вообще не предусмотрено. По факту, решения ЕСПЧ имеют пожелательный характер. И чтобы такое решение было доведено до своего исполнения, может потребоваться изрядная доля дипломатии на переговорах с необходимыми органами и инстанциями той или иной страны. Обычно такие переговоры проводят сами представители ЕСПЧ, имеющие нужные дипломатические каналы. Но не всегда это заканчивается успехом.
15 декабря 2015. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в федеральный закон "О Конституционном Суде РФ". Согласно документу, Конституционному суду (КС) РФ разрешается признавать неисполнимыми решения международных судов, в первую очередь, Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в случае их противоречия российской Конституции.
Законопроект был принят Госдумой 4 декабря и одобрен Советом Федерации 9 декабря.
serg4422 17 июля 2018 | 15:43
целых 20000 евриков за такую погань.
polikarpich 17 июля 2018 | 16:02
serg4422: Себя во сколько заценишь?
cattt 17 июля 2018 | 16:04
serg4422: Поганка ольгинская, да отсохнет у тебя рука настучавшая это!
kvam 17 июля 2018 | 15:44
Больше 10 лет, после того как умерла, бедненькие родственники засылают новые иски, получают на своё содержание по старым искам и посему то никто не видит явного ответа на вопрос - Кому была выгодна смерть Политковской?
ematveev 17 июля 2018 | 15:57
Читал это решение.
В этом деле много интересного.
Так, например, России ставится в вину долгое расследование. Целых восемь лет! При этом преступники найдены, доставлены в Россию, осуждены. На этом фоне весьма интересно выглядит дело Литвиненко, которому уже 10 лет и решения суда по которому нет.
России ставится в вину то, что она неохотно знакомила представителей потерпевшего с материалами. На этом фоне так же вспоминается дело Литвиненко с ПРЯМЫМ ОТКАЗОМ следствия ознакомить с материалами жену Литвиненко.
России ставится в вину то, что она сосредоточилась на одной версии, не проявив необходимой прыти по всем другим возможным версиям. В связи с этим опять вспоминается дело Литвиненко.
И Боинг.
И Скрипали.
Кто-то вообще слышал про хотя бы ВТОРУЮ версию всех этих событий?
Выяснилось, что один из убийц скрывался в Бельгии.
Выяснилось, что при попытке выйти на организатора преступления, который находился в Лондоне, прокуратура Великобритании ПРОИГНОРИРОВАЛА все запросы России по этому делу, не выполнив ни одного из них до настоящего времени.
===
Полностью двуликий суд ЕСПЧ.