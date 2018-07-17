ЕСПЧ взыскал с российских властей 20 тысяч евро в пользу родственников убитой журналистки Анны Политковской

В решении суда отмечается, что, по его мнению, Россия нарушила в отношении них статью вторую Европейской конвенции о защите прав человека, в которой говорится о праве на жизнь.

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в октябре 2006-го года в подъезде своего дома в Москве.