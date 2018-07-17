Доказательную базу для уголовного дела против экс-руководителя московского главка СК Дрыманова собирали более полугода
Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах. Генерал был задержан накануне вечером, по данным источника Интерфакса, ему предъявлено обвинение во взяточничестве.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
prusol 17 июля 2018 | 15:33
Этот генерал сегодня - просто герой дня.
tvitov66 17 июля 2018 | 15:38
"... собирали более полугода ..." да уж, с колбасой бы такой фокус не прошёл ... а вот с наблюдением в ГЛОНАСе запросто
j_hasan 17 июля 2018 | 16:13
Брехня все это. Там на каждую "шишку" компромата тонны с 90-х напаковано. Без компромата никому власть так просто не дадут - чтобы шелковые были...
tvitov66 17 июля 2018 | 16:18
j_hasan: ИМХО туда без греха вообще не берут, иначе будет не управляемый
trans 17 июля 2018 | 15:34
Делиться надо. И все будет пучком.