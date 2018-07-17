Нападающий сборной России Денис Черышев признан ФИФА одним из открытий чемпионата мира по футболу
Открытия турнира мягко говоря не молоды, за исключением колубмийского хавбека Йерри Мины, который попал в список, благодаря трем мячам в трех матчах подряд. Голкипер Каспер Шмейхель, отбивший в матче с Хорватией три пенальти уже перешагнул за 30, равно как и Японский полузащитник Такаси Инуи, которыйсмог забить почти непробиваемому бельгийцу Тиюо Куртуа роскошным ударом из-за штрафной. Фланговый игрок из сборной Англии Киран Трипьер запомнился потрясающим исполнением стандартов. Его гол в ворота хорватов в полуфинале получился настоящим шедевром. Ну и наконец Денис Черышев забил сразу два таких фирменными ударами с левой ноги. Особенно хорош был тот, который влетел опять таки в хорватские ворота в четвертьфинале
Денис Черышев сын известного российского футболиста и тренера Дмитрия Черышева воспитывался в школе мадридского Реала, но сейчас выступает за Вильяреал. По возвращении с чемпионата мира товарищи встретили его аплодисментами.
Комментарии2
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serhio_25__ 17 июля 2018 | 15:08
А вот у нас в стране Черышева в упор не замечают.
sskull 17 июля 2018 | 15:12
serhio_25__: Замечают. Не раз его звали ведущие клубы, тот же Спартак.
Но Денис хочет играть в Европе, его право. Ничего, кроме уважения это не вызывает.