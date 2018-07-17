Нападающий сборной России Денис Черышев признан ФИФА одним из открытий чемпионата мира по футболу

Открытия турнира мягко говоря не молоды, за исключением колубмийского хавбека Йерри Мины, который попал в список, благодаря трем мячам в трех матчах подряд. Голкипер Каспер Шмейхель, отбивший в матче с Хорватией три пенальти уже перешагнул за 30, равно как и Японский полузащитник Такаси Инуи, которыйсмог забить почти непробиваемому бельгийцу Тиюо Куртуа роскошным ударом из-за штрафной. Фланговый игрок из сборной Англии Киран Трипьер запомнился потрясающим исполнением стандартов. Его гол в ворота хорватов в полуфинале получился настоящим шедевром. Ну и наконец Денис Черышев забил сразу два таких фирменными ударами с левой ноги. Особенно хорош был тот, который влетел опять таки в хорватские ворота в четвертьфинале

Денис Черышев сын известного российского футболиста и тренера Дмитрия Черышева воспитывался в школе мадридского Реала, но сейчас выступает за Вильяреал. По возвращении с чемпионата мира товарищи встретили его аплодисментами.