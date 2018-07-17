Ростовского бизнесмена Ивана Саввиди обвиняют в финансировании противников переименования Македонии

Консорциум по борьбе с организованной преступностью и коррупцией обвинил ростовского бизнесмена – бывшего депутата-единоросса Ивана Саввиди в финансировании противников переименования Македонии. По версии организации, на протесты россиянин передал от 300 до 350 тысяч долларов.



Саввиди перечислил средства в Македонию в виде серии платежей. Некоторые из них были сделаны наличными и переданы вручную, — утверждают источники консорциума в министерстве внутренних дел Македонии. По их сведениям, получателями средств были македонские политики, чиновники, а также фанаты футбольного клуба Вардар, которые и должны были выступать против переименования Македонии в Северную Македонию. Получатели, подтвердившие переводы, были группой футбольных хулиганов, — говорится в сообщении организации. Эти же люди принимали участие в насильственных протестах в Скопье. Один из этих хулиганов подтвердил журналистам, что группа получила наличные деньги у Саввиди. Сам предприниматель утверждает, что информация о том, что он финансировал акции протеста в Македонии, не имеет никакого отношения к действительности. В пресс-службе его холдинга объявили о намерении обратиться в суд.

Саввиди является владельцем холдинга «Группа Агроком», его состояние оценивается почти в два миллиарда долларов.