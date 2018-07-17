Ростовского бизнесмена Ивана Саввиди обвиняют в финансировании противников переименования Македонии
Консорциум по борьбе с организованной преступностью и коррупцией обвинил ростовского бизнесмена – бывшего депутата-единоросса Ивана Саввиди в финансировании противников переименования Македонии. По версии организации, на протесты россиянин передал от 300 до 350 тысяч долларов.
Саввиди перечислил средства в Македонию в виде серии платежей. Некоторые из них были сделаны наличными и переданы вручную, — утверждают источники консорциума в министерстве внутренних дел Македонии. По их сведениям, получателями средств были македонские политики, чиновники, а также фанаты футбольного клуба Вардар, которые и должны были выступать против переименования Македонии в Северную Македонию. Получатели, подтвердившие переводы, были группой футбольных хулиганов, — говорится в сообщении организации. Эти же люди принимали участие в насильственных протестах в Скопье. Один из этих хулиганов подтвердил журналистам, что группа получила наличные деньги у Саввиди. Сам предприниматель утверждает, что информация о том, что он финансировал акции протеста в Македонии, не имеет никакого отношения к действительности. В пресс-службе его холдинга объявили о намерении обратиться в суд.
Саввиди является владельцем холдинга «Группа Агроком», его состояние оценивается почти в два миллиарда долларов.
Комментарии3
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mystar 17 июля 2018 | 15:09
Да даже если и финансировал. США ежегодно сливали по 800 миллионов долларов на свою пятую колонну в России и европейские фонды тоже вливают немеряно. И чо? Только им можно?
rihard 17 июля 2018 | 15:16
mystar:О доказательствах где можно узнать?
luger_max_otto 17 июля 2018 | 15:14
И быть ему теперь Иваном Македонским. Может, еще и глаз... того... аккуратненько?