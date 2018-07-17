Бывшему начальнику московского главка Следственного комитета России Дрыманову официально предъявлено обвинение
Бывшему начальнику московского главка Следственного комитета России Александру Дрыманову официально предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. В свою очередь, источник РИА новости говорит, что речь идет как минимум о двух эпизодах получения взятки.
В начале этого года его вызывали в суд в качестве свидетеля по делу полковника Максименко. Тогда Дрыманов собирался подать жалобу на следствие по этому делу генпрокурору Юрию Чайке.
Дрыманов также настаивал на том, что следствие не должна вести ФСБ, дело должно быть передано самому Следственному комитету.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 17 июля 2018 | 15:06
Похоже, чекисты со следаками сцепились в смертельной схватке за сокращающуюся кормовую базу.
Интересно, чем ответят следаки на арест дреманова?
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 15:12
mikhail_spb_: Котик, ты задаешь детские вопросы. Будут бомбить Воронеж, конечно.
Вот шикарный анализ встречи в Хельсинки, прямо с берегов Потомака.
Пишет Нью-Йорк Таймс.
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prusol 17 июля 2018 | 15:11
Это в его активе было, как минимум, два неправедных дела?