Z Архив новостей новости
5 3 6 120
15:01, 17 июля 2018

Бывшему начальнику московского главка Следственного комитета России Дрыманову официально предъявлено обвинение

Бывшему начальнику московского главка Следственного комитета России Александру Дрыманову официально предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. В свою очередь, источник РИА новости говорит, что речь идет как минимум о двух эпизодах получения взятки.

В начале этого года его вызывали в суд в качестве свидетеля по делу полковника Максименко. Тогда Дрыманов собирался подать жалобу на следствие по этому делу генпрокурору Юрию Чайке.
Дрыманов также настаивал на том, что следствие не должна вести ФСБ, дело должно быть передано самому Следственному комитету.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 17 июля 2018 | 15:06


Похоже, чекисты со следаками сцепились в смертельной схватке за сокращающуюся кормовую базу.
Интересно, чем ответят следаки на арест дреманова?

noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 15:12

mikhail_spb_: Котик, ты задаешь детские вопросы. Будут бомбить Воронеж, конечно.
Вот шикарный анализ встречи в Хельсинки, прямо с берегов Потомака.

Пишет Нью-Йорк Таймс.
Трамп показал миру, что он лакей Путина
"Даже тех, кто ничего не ждал от саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшегося в понедельник, едва ли не ошарашило рабское и подхалимское поведение американского президента", - отмечает Мишель Голдберг в The New York Times.

"В воскресенье министерство юстиции обвинило 12 служащих российской военной разведки в преступном заговоре о вмешательстве в выборы 2016 года и саботаже штаба Хиллари Клинтон. В тот же день являющийся подчиненным Трампа директор Национальной разведки Дэн Коутс произнес речь об уязвимости Америки перед кибератаками, в частности, со стороны России", - напоминает журналистка. "Я пришел сказать, что красные лампочки опять мигают", - сказал Коутс, сопоставляя происходящее с кануном 11 сентября.

prusol 17 июля 2018 | 15:11

Это в его активе было, как минимум, два неправедных дела?

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 512 6 30658 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 137 6 10843 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 553 6 48662 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 277 6 24439 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 98 6 12950 10.07
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 109 6 11145 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 196 6 20466 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 24875 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10321 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 135 6 16264 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 62 6 7806 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения
Голосование
За кого вы будете болеть?
5 54 6 7086 11.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 97 6 12960 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

О наградах и незаметных свершениях Последнее время бурно обсуждают награждение Звездой Героя Сергея Кириенко. Не знаю, правда это или нет. Скажу о другом…

5 206 6 30706 13.07
Kкириенко, награды, росатом, мнения
Блоги

+ Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб Власти США выдвинули обвинения против 12-ти сотрудников российских спецслужб По словам зам.генпрокурора Рода Розенстайна, обвинения не содержат данных о влиянии их действий на президентские выборы в 16-м году…

5 112 6 18358 13.07
8читать ;смотреть
Kобщество, сша, спецслужбы, видео, рф, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Глуховский: Похоть — это двигатель прогресса Объяви одно нормой, а другое жестким отклонением от нормы – и преследуй тех, кто не может себя каким-то образом и подавлять и маскировать…

5 111 6 18933 11.07
Kобщество, власть, эфиры, мнения

Популярное за неделю

Новости

ФСБ задержало бывшего главу СК по Москве Александра Дрыманова как подозреваемого по уголовному делу Вопрос об аресте генерала будет решаться завтра…

5 16 6 12269
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 104 6 128547 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 86 6 16957 12.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Доверие у граждан утеряно. Россия на пути в пропасть Нужна скорейшая отставка Правительства и этого провального экономического блока. Нужен роспуск Парламентов всех уровней и назначение на  весну 2019 года досрочных выборов…

5 348 6 274835 14.07
Kрф, пенсии, экономика, власть, общество, мнения
Блоги

+ «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» Полицейский: Обосрали Россию, да?
Верзилов: Да мы не обсирали Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию…

5 501 6 155824 15.07
8читать ;смотреть
Kакции, чм-2018, протесты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7119997
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3575448

Сегодня в эфире