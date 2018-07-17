В «Мемориале» надеются, что обращение Дуни Миятович по поводу Титиева повлияет на подсудность его дела
В «Мемориале» надеются, что обращение комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке по поводу освобождения из-под стражи правозащитника Оюба Титиева повлияет на территориальную подсудность его дела. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета «Мемориала» Олег Орлов.
«Сейчас идет борьба за изменение территориальной подсудности. Надежда остается. Но в целом создается впечатление, что система продолжает переть как танк, на обращая внимания ни на общественное возмущение в России и за рубежом, ни на доказанные факты фальсификации дела, ни на давление главы Чечни Рамзана Кадырова на следствие и суд», — сказал Орлов.
Он напомнил, что ранее адвокаты Титиева обратились по вопросу подсудности его дела в Верховный суд РФ. Кроме того, в Верховном суде Чечни находится апелляция на отказ перенести рассмотрение дела в другой регион. «Если до рассмотрения этих ходатайств начнется судебный процесс, это будет процессуальным нарушением, что станет основанием для отмены приговора в последующем», — подчеркнул Орлов.
Глава чеченского «Мемориала» Титиев обвиняется в хранении наркотиков в особо крупном размере. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов неоднократно предлагали перевести его дело для рассмотрения за пределы Северного Кавказа.
5 июля Верховный суд Чечни отклонил ходатайство адвокатов правозащитника перенести судебное разбирательство в другой регион. Кроме того, Титиеву продлили срок содержания под стражей до 25 июля.
В «Мемориале» считают, что Титиева преследуют из-за его расследования массовых исчезновений людей в республике с конца 2016 года. В письме президенту РФ Владимиру Путину, руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову правозащитник объяснил, что наркотики ему в автомобиль подбросили сотрудники правоохранительных органов. Однако Следственный комитет отказался проводить проверку по этому поводу, а МВД Чечни не нашло нарушений в действиях сотрудников полиции.
Комментарии4
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mystar 17 июля 2018 | 14:57
Оюбушка расследовал исчезновения людей? Да в Сирии они все. За ИГ воюют. Многих уже и не найдут в песках никогда.
fig_vvam 17 июля 2018 | 15:09
mystar: какая Дуня, и что она может против Героя России Кадырова?
А насчет Сирии ты про вагнеровцев написал?
ну да, Штаты им такую мясорубку устроили .... ни за что, главное, они просто воли и спросить хотели, а их эти летающие батареи покрошили. За что?
mystar 17 июля 2018 | 15:16
fig_vvam: В руководствах из госдепа своим троллям рекомендуют в первую очередь переводить стрелки. Спасибо за подтверждение. Жду от Вас мата и оскорблений. Это тоже рекомендации госдепа.
lion64__2 17 июля 2018 | 14:58
какая-то дуня-задович каркнула с осины в пользу сборища либерастов и иностранных шпионов, а также за торговца наркотой и гомика-зоофила.