В «Мемориале» надеются, что обращение Дуни Миятович по поводу Титиева повлияет на подсудность его дела

В «Мемориале» надеются, что обращение комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке по поводу освобождения из-под стражи правозащитника Оюба Титиева повлияет на территориальную подсудность его дела. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета «Мемориала» Олег Орлов.

«Сейчас идет борьба за изменение территориальной подсудности. Надежда остается. Но в целом создается впечатление, что система продолжает переть как танк, на обращая внимания ни на общественное возмущение в России и за рубежом, ни на доказанные факты фальсификации дела, ни на давление главы Чечни Рамзана Кадырова на следствие и суд», — сказал Орлов.

Он напомнил, что ранее адвокаты Титиева обратились по вопросу подсудности его дела в Верховный суд РФ. Кроме того, в Верховном суде Чечни находится апелляция на отказ перенести рассмотрение дела в другой регион. «Если до рассмотрения этих ходатайств начнется судебный процесс, это будет процессуальным нарушением, что станет основанием для отмены приговора в последующем», — подчеркнул Орлов.

Глава чеченского «Мемориала» Титиев обвиняется в хранении наркотиков в особо крупном размере. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов неоднократно предлагали перевести его дело для рассмотрения за пределы Северного Кавказа.

5 июля Верховный суд Чечни отклонил ходатайство адвокатов правозащитника перенести судебное разбирательство в другой регион. Кроме того, Титиеву продлили срок содержания под стражей до 25 июля.

В «Мемориале» считают, что Титиева преследуют из-за его расследования массовых исчезновений людей в республике с конца 2016 года. В письме президенту РФ Владимиру Путину, руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову правозащитник объяснил, что наркотики ему в автомобиль подбросили сотрудники правоохранительных органов. Однако Следственный комитет отказался проводить проверку по этому поводу, а МВД Чечни не нашло нарушений в действиях сотрудников полиции.