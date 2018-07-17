Отели Крыма планируют отказаться от использования сервиса бронирования Booking.com в пользу продвижения своих сайтов
Об этом агентству ТАСС сказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. Ранее сообщалось, что Booking.com ввел ограничения для бронирования отелей в Крыму. Теперь обязательно делать пометку «я путешествую по работе».
Основным критерием Букинг был рейтинг и отзывы, которые нам были очень важны. Сейчас они ограничили это. Ничего, обойдемся без них, — сказала Пархоменко.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
magnus_z 17 июля 2018 | 14:38
А куда им ещё деваться?
dorin1987 17 июля 2018 | 14:38
/Ничего, обойдемся без них,/ - Хороший девиз режима царька РФ. При чем, ко всем результатам действия царька РФ подходит. Пенсии - "Ничего, обойдемся без них", погибшие в лугандоне - "Ничего, обойдемся без них", уехавшие за границу молодые люди - "Ничего, обойдемся без них"
orein51 17 июля 2018 | 14:40
апосля того как букинг послал...
olexa30 17 июля 2018 | 14:41
На своих сайтах и букать будут сами.
sskull 17 июля 2018 | 14:42
Ставишь галку " по работе" и букинг наплевав на санкции и весьмирсхохлами выдаёт отели.
grossalexis072018 17 июля 2018 | 14:54
sskull: И автоматически становишься человеком четвертого мира и второго сорта ;)) Не ты претендуешь на звание не просто Упоротого котяры, а Отбоярянного ;))
sskull 17 июля 2018 | 15:03
grossalexis072018: Да уж, хохол, у тебя клиника...
nokola 17 июля 2018 | 14:43
Басня про лисицу и виноград очень в тему))
motooppic 17 июля 2018 | 14:55
давно пора!
podwodnik 17 июля 2018 | 15:01
"... нам были очень важны ... обойдемся без них ...".
Храбрясь отказаться от чего-то важного не плохо было бы пояснить - каким образом? Без Booking.com, отзывам на котором доверяют безусловно и который является лидером при поиски отелей и т.п., падение спроса гарантировано. И самодельные сайты это падение никак не компенсируют. Booking.com может заменить только Кремль.рф загнав отдыхать по разнарядке своих силовиков-бюджетников :).
vasya_von_smetankin 17 июля 2018 | 15:01
Сегодня они отказались от Booking.com, а завтра захотят иметь базу НАТО!
Путин, памаги!