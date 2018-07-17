Отели Крыма планируют отказаться от использования сервиса бронирования Booking.com в пользу продвижения своих сайтов

Об этом агентству ТАСС сказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. Ранее сообщалось, что Booking.com ввел ограничения для бронирования отелей в Крыму. Теперь обязательно делать пометку «я путешествую по работе».

Основным критерием Букинг был рейтинг и отзывы, которые нам были очень важны. Сейчас они ограничили это. Ничего, обойдемся без них, — сказала Пархоменко.