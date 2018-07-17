Сбербанк отрицает утечку данных своих клиентов в выдаче поисковика «Яндекс»

Банк провел проверку каждой из ссылок, появившихся по утечке информации, и выяснил, что персональных данных там не содержится и не несет для клиентов никакого риска. Ранее специалист по поисковым системам Павел Медведев опубликовал материалы о том, что Яндекс индексирует персональную информацию россиян на нескольких сайтах, в том числе назывались ВТБ, Сбербанк и мэрия Москвы.