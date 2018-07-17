В Госдуму внесен законопроект, позволяющий владельцам паспорта болельщика посещать Россию без визы до конца этого года

Как заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, закон будет рассмотрен в приоритетном порядке.

В пояснительной записке уточняется, что принятие закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.

Стоит отметить, что ранее Владимир Путин говорил, что стоит продумать, как болельщикам, которым понравилось в России, помочь вернуться сюда снова и привезти свои семьи и друзей. Судя по предлагаемому законопроекту, членам семей или друзьям болельщиков придется получать визы в обычном порядке.