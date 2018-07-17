В Госдуму внесен законопроект, позволяющий владельцам паспорта болельщика посещать Россию без визы до конца этого года
Как заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, закон будет рассмотрен в приоритетном порядке.
В пояснительной записке уточняется, что принятие закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.
Стоит отметить, что ранее Владимир Путин говорил, что стоит продумать, как болельщикам, которым понравилось в России, помочь вернуться сюда снова и привезти свои семьи и друзей. Судя по предлагаемому законопроекту, членам семей или друзьям болельщиков придется получать визы в обычном порядке.
Комментарии4
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kochar 17 июля 2018 | 14:45
А вот из Владивостока в Москву гражданину только 90 дней без регистрации можно.
А дальше маразматическая цепочка.
srk2658lu 17 июля 2018 | 14:53
Какая забота о иноболельщиках футбола!
Визу оформлять не надо, вашу мать!.
Приезжайте, веселитесь многократно, тратьте деньги в Расеях.
И сколько же таких богатеньких, да ещё с семьями?
Бред очередной о показуха...открытости путинской души.
hz6691 17 июля 2018 | 14:58
А ЧМ также продлят до конца года?
croaker 17 июля 2018 | 15:07
Чёрные мальчики могут запросто вернуться к своим девочкам для продолжения обсуждений футбольных игр.