Ростовский бизнесмен Иван Саввиди отрицает обвинения в том, что он финансировал акции протеста в Македонии
Ростовский бизнесмен Иван Саввиди отрицает обвинения в том, что он финансировал акции протеста в Македонии в июне этого года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании группы Агроком. Там заявили, что будут обращаться в суд с иском к изданию Buzzfeed, которое опубликовало расследование о финансовом участии Ивана Саввиди в акциях протеста в Македонии, участники которых выступали против переименования республики.
Комментарии8
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danko1 17 июля 2018 | 14:38
В Кремле приказали выделить деньги, но не сказали на что?
Но то, что протесты в разных странах организует наша Контора, пытаясь своих людей во власть поставить, доказательств множество.
timwlad79 17 июля 2018 | 14:45
Ростовский бизнесмен Иван Саввиди отрицает обвинения в том, что он финансировал акции протеста в Македонии
Ростовский бизнесмен Иван Саввиди отрицает обвинения в том, что он финансировал акции протеста в Македонии в июне этого года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании группы Агроком. Там заявили, что будут обращаться в суд с иском к изданию Buzzfeed, которое опубликовало расследование о финансовом участии Ивана Саввиди в акциях протеста в Македонии, участники которых выступали против переименования республики.
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Искать надо еврейский след.
Поди отказано было какой либо еврейской секте в халявной благотворительности ,вот и посрали евреи.
Евреи всем гадят.Даже господину Абрамовичу который миллиард отдал еврейским сектам,один хрен его лишили западного гражданства и направили в Израиль где обдерут как липку.
С евреями всегда так,их лили Гитлером Моисеем усмирять,или они в гроб вгонят.Как между Каином и Авелем отношения у Евреев.Горе побеждённому.
И потому евреи всё одно затравят коли нет более сильного покровительства Бога,то есть власти демократии.
croaker 17 июля 2018 | 15:02
timwlad79: Ну да,с евреем Абрамовичем даже у Путина какие-то еврейские отношения.
cattt 17 июля 2018 | 15:14
Ростовский бизнесмен, звучит как ростовский бандит!
репутация места не опровержима.
croaker 17 июля 2018 | 14:59
Надеется на суд в России? Неужто международный,где-то там?
mystar 17 июля 2018 | 15:03
croaker: Надеется на суд в России?
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А где написано что в российский суд?
croaker 17 июля 2018 | 15:15
mystar: Смелым он может быть только тут, ибо наш Суд - самый справедливый и самый гуманный суд в мире . Для некоторых,конечно.
mystar 17 июля 2018 | 15:06
Да даже если и финансировал. США ежегодно сливали по 800 миллионов долларов на свою пятую колонну в России и европейские фонды тоже вливают немеряно. И чо? Только им можно?