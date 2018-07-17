Ростовский бизнесмен Иван Саввиди отрицает обвинения в том, что он финансировал акции протеста в Македонии в июне этого года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании группы Агроком. Там заявили, что будут обращаться в суд с иском к изданию Buzzfeed, которое опубликовало расследование о финансовом участии Ивана Саввиди в акциях протеста в Македонии, участники которых выступали против переименования республики.