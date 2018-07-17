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14:30, 17 июля 2018

МИД Эстонии вручил ноту протеста российскому послу из-за нарушения воздушного пространства страны

По данным эстонской стороны, накануне около полудня с промежутком около часа в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии входили принадлежащие Российской Федерации самолеты А-319 и Ил-76. По версии Минобороны, самолеты провели в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.
Комментариев российской стороны пока нет.

Комментарии

19

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abuvgrobu 17 июля 2018 | 14:38

Старый дипломат дает студенту задание:
Ситуация:
"Наш военный самолет нарушил воздушное пространство Африканской Республики. Они заявили ноту протеста. Составьте ответ."
Через час , читая ответ:
"Ну , молодой человек, в целом хорошо, только черножoпый пишется через "о", обезьяна с маленькой буквы, а после наxep надо поставить запятую...

patrikk_1 17 июля 2018 | 14:46

МИД Эстонии вручил ноту протеста российскому послу из-за нарушения воздушного пространства страны...

Земля - это планета Солнечной системы, небо над ней не может быть эстонским, потому что когда формировалась атмосфера Земли, то на ней никто не жил, кроме древних укров.

gordy 17 июля 2018 | 15:13

Путин залетел?

timwlad79 17 июля 2018 | 14:38

МИД Эстонии вручил ноту протеста российскому послу из-за нарушения воздушного пространства страны
----------
И в Южной Корее тоже выразили протест на якобы вторжение в воздушное пространство Южной Кореи российского самолёта.
Команду ФАС отработали.

zver777 17 июля 2018 | 14:38

Воздушное пространство этой недостраны можно пролететь на сквозь не заметив, что то нарушил.

compare 17 июля 2018 | 14:49

zver777: урод,тот факт,что тебя угораздило родиться на большей территории,вовсе не означает,что тебе позволены такие ублюдочные высказывания...Эчтония,хоть и небольшая страна,но граждане ее,живут не пример тебе,лучше...ты,как тот мужик из анекдота: хрен до колена,а ум-короче волоска в ноздре...ничего,жизнь излечит ваше племя заносчивых безграмотных недоделков...ты бы еще Швейцарию вспомнил,а? или,не поворачивается поганый язык?

danko1 17 июля 2018 | 14:53

compare: ЧМ закончился.
Теперь и международные пространства не стесняются нарушать, подставляя жизнь летчиков угрозе.

serhio_25__ 17 июля 2018 | 14:55

danko1: ""подставляя жизнь летчиков угрозе. "" - можно узнать, а кто летчиков подставил? Хочешь сказать им дали приказ нарушить воздушное пространство Эстонии?

zver777 17 июля 2018 | 14:58

compare: А с чего ты придурок взял, что они живут лучше конкретно меня?

asokol 17 июля 2018 | 15:10

zver777:

Правильно ли я понимаю, что ты, урод вонючий, отсасываешь не только у своего прапорщика, но еще и из бюджета?

ukov 17 июля 2018 | 15:00

compare:
.ты бы еще Швейцарию вспомнил
_______________________________________
я вспомнил авиакатастрофу над Боденским озером и
34-летнего диспетчера Петера Нильсена...
"безграмотный недоделок"...был!

om7 17 июля 2018 | 14:39

В своё время эрдогановский лётчик "вручил ноту протеста". Больше к турецким границам "русский мир" не приближается. Путин только такие "ноты" воспринимает.

serhio_25__ 17 июля 2018 | 14:51

om7: Что-то ты упустил момент с личным извинением Путину Эрдоганом св Сочи.

motooppic 17 июля 2018 | 14:39

эстонские быстрые парни по секундомеру измеряли время? Или пока еще до секундомера не доперли, песочными часами вовсю пользуются?

danko1 17 июля 2018 | 14:56

motooppic: Из туалета во дворе портянка вещает?

serhio_25__ 17 июля 2018 | 15:01

danko1: Более чем 4т. комментов за полгода - госдеповский тролль года.

sg91 17 июля 2018 | 14:39

Кули сделаешь, если одно крыло 96-го - пол Эсстонии )))
Эсстонцы теперь объявят бойкот ЧМ по футболу в России..

compare 17 июля 2018 | 14:52

sg91: о! еще один из племени "короткоумных"...поцелуй ив зад...цу zver 777-своего "братика" по врожденной дефективности...

(комментарий скрыт)

croaker 17 июля 2018 | 15:04

Наши лётчики,видимо, летают по старым советским картам,

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