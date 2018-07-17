МИД Эстонии вручил ноту протеста российскому послу из-за нарушения воздушного пространства страны...

По данным эстонской стороны, накануне около полудня с промежутком около часа в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии входили принадлежащие Российской Федерации самолеты А-319 и Ил-76. По версии Минобороны, самолеты провели в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.

Комментариев российской стороны пока нет.