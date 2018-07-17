Бывшему начальнику московского СК комитета РФ Александру Дрыманову официально предъявлено обвинение во взяточничестве...

Бывшему начальнику московского главка Следственного комитета России Александру Дрыманову официально предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. В свою очередь, источник РИА новости говорит, что речь идет как минимум о двух эпизодах получения взятки.

Минувшую ночь Дрыманов провел в следственном изоляторе. Сегодня к нему приехал адвокат. Фамилия Дрыманова неоднократно всплывала в так называемом деле Шакро Молодого. Сразу нескольких высокопоставленных офицеров в СКР обвиняли в получении взяток за освобождение соратников криминального авторитета.