Бывшему начальнику московского СК комитета РФ Александру Дрыманову официально предъявлено обвинение во взяточничестве
Бывшему начальнику московского главка Следственного комитета России Александру Дрыманову официально предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. В свою очередь, источник РИА новости говорит, что речь идет как минимум о двух эпизодах получения взятки.
Минувшую ночь Дрыманов провел в следственном изоляторе. Сегодня к нему приехал адвокат. Фамилия Дрыманова неоднократно всплывала в так называемом деле Шакро Молодого. Сразу нескольких высокопоставленных офицеров в СКР обвиняли в получении взяток за освобождение соратников криминального авторитета.
Комментарии2
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piter_ug 17 июля 2018 | 14:37
//речь идет как минимум о двух эпизодах получения взятки.//
Т.е. знали давно, но не закрывали из конъюнктурных соображений.
Значит речь не идёт о борьбе с коррупцией, а о внутренних разборках ведомства.
patrikk_1 17 июля 2018 | 14:42
Бывшему начальнику московского СК комитета РФ Александру Дрыманову официально предъявлено обвинение во взяточничестве...
Александр Дрыманов брал взятки в знак протеста, он заявил что брал, берёт и будет брать взятки до тех пор, пока не освободят всех политзаключённых, пока не перестанут сажать в тюрьму за "лайки", не прекратят аресты на митингах, не допустят политическую конкуренцию в стране и не прекратят фабриковать дела и держать невиновных людей в СИЗО.