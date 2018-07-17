У России нет компромата на президента США, — заявил Владимир Путин
У России нет компромата на президента США, — заявил Владимир Путин в интервью американскому телеканалу Фокс-Ньюз. Путин подчеркнул, что у российских спецслужб просто не хватило бы ресурсов для тотальной слежки за всеми политиками и бизнесменами.
Президент также назвал смешными обвинения в попытках вмешаться в президентские выборы в США.
Отношения Москвы и Вашингтона стали заложником разногласий во внутренней политике США, — заявил Владимир Путин.
«Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и Соединенными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы. Кстати говоря, то, что это использовано во внутриполитической борьбе — это для меня очевидно, и это не делает чести американской демократии. Потому что использовать правоохранительные органы во внутриполитической борьбе недопустимо. Кстати, суд усомнился в том, что господин Мюллер назначен в полном соответствии с американским законом на ту должность, которую он сейчас занимает в качестве спецпредставителя. Это было сделано, как считают в американском суде, с нарушением действующего американского законодательства. Но это не мое дело, пожалуйста, разберитесь в этом сами», — сказал президент РФ.
Спецпрокурор Мюллер более года ведет расследование о возможных попытках российских властей повлиять на американские выборы. Москва неоднократно опровергала эти утверждения.
Знаменитый актер, бывший губернатор Калифорнии, Арнольд Шварценеггер, раскритиковал то, как Трамп выглядел на совместной конференции с Владимиром Путиным после переговоров в Хельсинки. «Трамп напоминал вареную макаронину», — сказал Шварценеггер в видеообращении в своем Твиттере. «Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там, как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи. На пресс-конференции вы предали американскую разведку, систему правосудия и страну в целом. Вы — президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?», — сказал он.
Президент США Дональд Трамп проигнорировал рекомендации своих советников зажать жесткую позицию на переговорах с Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом пишет газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на анонимные источники.
Издание жестко критикует Трампа, редакционная статья о саммите в Хельсинки вышла под заголовком «Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто».
Комментарии13
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volkov_25 17 июля 2018 | 14:17
ну а нам то какая разница. Если сейчас нет то завтра могут быть. И вообще на встрече путин мог и наркоту трампу подбросить.
fig_vvam 17 июля 2018 | 14:37
volkov_25: какое открытое лицемерие, которое очевидно для тех кто хоть мало-мальски знает реальные обстоятельства.
danko1 17 июля 2018 | 14:18
Всё дело в ресурсах?
В интернете многолетние комментарии отслеживать ресурсов хватает, а тут не было, когда известно с советских времен, что за всеми иностранцами следили.
Сивый мерин по сравнению с Путин образец правдолюбия.
ramses333 17 июля 2018 | 14:24
"Не делайте отношения между Россией и Соединенными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы... то, что это использовано во внутриполитической борьбе - это для меня очевидно и это не делает чести американской демократии".
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Зато то же самое делает честь российской демократии.
goshan31 17 июля 2018 | 14:24
Спасибо тебе дедушка Фрейд, что объяснил подобное поведение!
yralez 17 июля 2018 | 14:26
Поменяли на тонны компромата на путина ?.
А зачем ?
Прогадали.
anji70 17 июля 2018 | 14:26
А у США есть компромат на Путина?
fig_vvam 17 июля 2018 | 14:42
anji70: И очень много.
Они не скрывают что присматривали за ним еще с питерских времен.
Ноь в России этот компромат известен и не производит на россиян никакого эффекта.
Ну воровал и ворует правитель, так онеи и сами воруют по-мелочи.
А могли бы так и по-крупному бы воровали.
Они это знают.
vilingrad 17 июля 2018 | 14:27
Отдал оригиналы во время встречи? Ну, копии-то оставил, чекист...
plank1957 17 июля 2018 | 14:36
А России-то он зачем? Это Путину нужен компромат на Трампа, но об этом Путин умолчал.
koshkaedu 17 июля 2018 | 14:39
Не комментирую без мата, что "нет в России компромата".
trans 17 июля 2018 | 14:40
А что, дед Щукарь мог сказать что-то другое? типа если бы был, то признался. Гы-гы.
natayak 17 июля 2018 | 14:57
"Нам бы ваши ресурсы, вот тогда бы мы тебя..." Что-то в этом духе имелось в виду, вероятно?