У России нет компромата на президента США, — заявил Владимир Путин в интервью американскому телеканалу Фокс-Ньюз. Путин подчеркнул, что у российских спецслужб просто не хватило бы ресурсов для тотальной слежки за всеми политиками и бизнесменами.

Президент также назвал смешными обвинения в попытках вмешаться в президентские выборы в США.

Отношения Москвы и Вашингтона стали заложником разногласий во внутренней политике США, — заявил Владимир Путин.

«Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и Соединенными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы. Кстати говоря, то, что это использовано во внутриполитической борьбе — это для меня очевидно, и это не делает чести американской демократии. Потому что использовать правоохранительные органы во внутриполитической борьбе недопустимо. Кстати, суд усомнился в том, что господин Мюллер назначен в полном соответствии с американским законом на ту должность, которую он сейчас занимает в качестве спецпредставителя. Это было сделано, как считают в американском суде, с нарушением действующего американского законодательства. Но это не мое дело, пожалуйста, разберитесь в этом сами», — сказал президент РФ.

Спецпрокурор Мюллер более года ведет расследование о возможных попытках российских властей повлиять на американские выборы. Москва неоднократно опровергала эти утверждения.

Знаменитый актер, бывший губернатор Калифорнии, Арнольд Шварценеггер, раскритиковал то, как Трамп выглядел на совместной конференции с Владимиром Путиным после переговоров в Хельсинки. «Трамп напоминал вареную макаронину», — сказал Шварценеггер в видеообращении в своем Твиттере. «Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там, как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи. На пресс-конференции вы предали американскую разведку, систему правосудия и страну в целом. Вы — президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп проигнорировал рекомендации своих советников зажать жесткую позицию на переговорах с Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом пишет газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на анонимные источники.

Издание жестко критикует Трампа, редакционная статья о саммите в Хельсинки вышла под заголовком «Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто».