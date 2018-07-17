Рабочие севастопольского завода Министерства обороны выступили против повышения пенсионного возраста

Они собираются направить президенту и главе кабмина свои предложения по проведению реформы.

Законопроект, инициированный правительством, носит «антисоциальную направленность» и его необходимо отозвать, считают рабочие 13-го судоремонтного завода Черноморского флота. Об этом говорится в обращении, принятом накануне на общем собрании сотрудников. В документе отмечается, что российская пенсионная система действительно требует изменений, но предложение властей решать проблему исключительно за счет повышения возраста выхода на пенсию – непродуманно. Такая «антинародная реформа», с точки зрения судоремонтников, может привести к росту числа бедных, которым будет не хватать средств на удовлетворение минимальных потребностей. Сотрудники завода предлагают повышать пенсии за счет «легализации теневой занятости», роста зарплат и «справедливого» налогообложения крупного бизнеса – это, как отмечается в обращении, приведет к увеличению отчислений в пенсионный фонд. Документ рабочие намерены в ближайшее время направить Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву.

Согласно проекту реформы, предложенному правительством, пенсионный возраст будет повышен для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63.