Рабочие севастопольского завода Министерства обороны выступили против повышения пенсионного возраста
Они собираются направить президенту и главе кабмина свои предложения по проведению реформы.
Законопроект, инициированный правительством, носит «антисоциальную направленность» и его необходимо отозвать, считают рабочие 13-го судоремонтного завода Черноморского флота. Об этом говорится в обращении, принятом накануне на общем собрании сотрудников. В документе отмечается, что российская пенсионная система действительно требует изменений, но предложение властей решать проблему исключительно за счет повышения возраста выхода на пенсию – непродуманно. Такая «антинародная реформа», с точки зрения судоремонтников, может привести к росту числа бедных, которым будет не хватать средств на удовлетворение минимальных потребностей. Сотрудники завода предлагают повышать пенсии за счет «легализации теневой занятости», роста зарплат и «справедливого» налогообложения крупного бизнеса – это, как отмечается в обращении, приведет к увеличению отчислений в пенсионный фонд. Документ рабочие намерены в ближайшее время направить Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву.
Согласно проекту реформы, предложенному правительством, пенсионный возраст будет повышен для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63.
Комментарии18
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om7 17 июля 2018 | 14:13
В каком смысле - "выступили против"? А как же "камни с неба", "родная гавань", путин на каждом заборе?
varlam59 17 июля 2018 | 14:25
om7: Не беспокойтесь, они родную гавань на бандеровщину не променяют. Речь конкретно о повышении пенсионного возраста. Рабочие во всей России против этой антинародной реформы. Поставить бы всех "кудриных" и подобных реформаторов к станкам на заводе, или на стройке до 65 лет вкалывать, они бы поняли что такое эта реформа для людей. За столом в кабинетах можно просидеть до ста лет. Пусть бы попробовали рабочего труда и его последствий с возрастом.
om7 17 июля 2018 | 14:29
varlam59: Не трудитесь, зачем так подробно? Ловите свои камни с неба.
varlam59 17 июля 2018 | 15:11
om7: Считайте, что лично Вам предназначено только первое предложение. Всё остальное для всех читающих комментарии. А камни ловите сами.
polikarpich 17 июля 2018 | 14:33
varlam59: Конечно же, это Кудрин во всём виноват, и только он! СКАТИНА!!!
А "добрый царь" тут вовсе ни при чём.
И он никакой не мучитель,
А просто наш добрый учитель.(с)
varlam59 17 июля 2018 | 15:09
polikarpich: Как всем известно, Кудрин давно настаивал на своём мнении о необходимости повышения пенсионного возраста, а "добрый царь" всегда выступал против и не проводил эту реформу. И не факт, что сейчас подпишет этот право-либеральный, людоедский закон слыша протесты простых людей по всей России.
Вот если согласится с кудринцами в правительстве и проигнорирует народное возмущение, тогда тоже потеряет много процентов от своего высокого рейтинга.
nic55 17 июля 2018 | 15:00
varlam59:
Кудрина кто назначил? И всю правительственную шпану?
vilingrad 17 июля 2018 | 14:14
Они собираются направить президенту и главе кабмина свои предложения по проведению реформы."
Они думают, что это как в Киев жаловаться?
Здравствуй, попа, Новый год!
polsan 17 июля 2018 | 14:15
Кто будет слушать рабочих в современной России, наивные люди.
Это в СССР рабочий был гегемон, хотя бы на бумаге. А теперь главный в России тот к кого деньги....
om7 17 июля 2018 | 14:17
polsan: В СССР тоже с "гегемоном" не церемонились. В Новочеркасске помнят.
fikus74 17 июля 2018 | 14:20
Хлебайте по полной , хотели в рашу - получите
polikarpich 17 июля 2018 | 14:36
fikus74: Вот им и выдали "в рашу". :-)
y3emen1 17 июля 2018 | 14:21
к батюшке-царю? с прошениями? совсем офигели, смерды. а ещё судопроизводители как бы
y3emen1 17 июля 2018 | 14:24
вам чё, лизоньку пискову за бесплатно показывали?
trans 17 июля 2018 | 14:35
Дед Щукарь не хочет вводить прогрессивную шкалу налога, чтобы как на Западе богатые платили больше. Привык решать все проблемы за счет безропотного народа.
murad_manapov 17 июля 2018 | 14:36
бунд??? гнать их к хохлам, изменники, предатели. убирайтесь в свою украину. их в родную гавань приняли, а они бунтовать...
trans 17 июля 2018 | 14:37
Помнится дальнобойщики тоже были против дополнительных поборов в пользу Ротенбергов. И кто их послушал?!
serg571 17 июля 2018 | 14:43
Реформа ? Эти бездари в правительстве ни на что не способны. Они могут только решать свои проблемы за счет народа.