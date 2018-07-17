Россияне с ВИЧ пожаловались в Комитет ООН против пыток на отказ в доступе к антиретровирусной терапии и тестированию
Об этом сообщает Коммерсант. В жалобе отмечают, что с отказом сталкиваются в основном люди, находящиеся под стражей и те, у кого нет постоянной регистрации.
По словам авторов обращения, отказы основаны на дискриминационных основаниях и приводят «к ненужной боли и страданиям людей, живущих с ВИЧ».
Комментарии2
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sniper777 17 июля 2018 | 14:16
Колоться не надо было и в шопу е*аться не надо было, и работать нужно было, а не вести аморальный образ жизни и не было бы заболеваний ВИЧ со СПИДом.
timwlad79 17 июля 2018 | 14:32
Россияне с ВИЧ пожаловались в Комитет ООН против пыток на отказ в доступе к антиретровирусной терапии и тестированию
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Коммунизм не состоялся.Все деньги ушли на содержание ООН и прочих международных институтов по защите всяких там прав .
Деньги зарабатываются,не как трава растут.
Так что все деньги на содержание больных в партиях,международных судах,общественных институтов типа Корнеги и прочих благотворительных шарагах рога и копыта которые сжирают все деньги на своё содержание пихая шилом в жопу дебилов требующих халяв.
Так что где деньги зин это обращаться по вопросу содержания партийных систем ,международных судов и общественных институтам.
Так что живём в социальном обществе где социалка по остаточному принципу,не при коммунизме живём иначе бы не было всяких созданых для содержания дебилов ООН,ПАСЕ,ОБСЕ,Конеги и прочих судов в ГААГЕ и в Страсбурге.
Так что за всё платить надо и не заражаться тем,что вылечить не могут чтобы халяву получать.
И потому к некому притенении предъявлять коли сами заразился или через подставы.Конкуренцию никто не отменял.