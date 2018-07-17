Европейский суд по правам человека взыскал с РФ компенсацию в пользу Пусси Райот по делу о хулиганстве в ХХС
Европейский суд по правам человека взыскал с России компенсацию в пользу участник группы Пусси Райот по уголовному делу о хулиганстве в связи с акцией в храме Христа Спасителя в 2012 году.
Суд признал, что российские власти допустили многочисленные нарушения в этом деле, — рассказала «Эху Москвы» адвокат Агоры Ирина Хрунова.
«После приговора мы обратились с жалобой в ЕСПЧ. Там было очень много требований. Сегодня мы получили решение, где все наши жалобы практически полностью были удовлетворены», — сказала она.
Как уточнила Хрунова, в частности, ЕСПЧ признал, что в деле о панк-молебне были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, праве на справедливый суд и на свободу самовыражения.
«Суд встал на нашу сторону, пояснив, что не надо было девушек до суда первой инстанции держать под стражей — для этого не было никакой необходимости. Во-вторых, суд указал на несправедливость судебного разбирательства и на то, что было нарушено право на свободу слова», — отметила адвокат.
Суд присудил Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой компенсации в 16 тысяч евро, а Екатерине Самуцевич — 5 тысяч. Кроме того, российские власти должны погасить судебные расходы в размере 11 тысяч евро.
Комментарии12
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anemon 17 июля 2018 | 14:17
Рада за девчонок.
haldey 17 июля 2018 | 14:23
Охренели, сами придумали акцию против России, и Россию пытаются заставить оплатить акцию. Совсем уже берега потеряли Западные придумщики...
ЕСПЧ не хочет Полонского защитить, а то там Франция измывается над великим художником современности.
luger_max_otto 17 июля 2018 | 14:26
Против России? Что за чушь!
patrikk_1 17 июля 2018 | 14:29
Суд присудил Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой компенсации в 16 тысяч евро, а Екатерине Самуцевич — 5 тысяч...
Россия должна выйти из всех европейских институтов. Евросоюз, в лице Дональда Туска, открытым текстом называет Россию врагом европейцев, какие ещё решения может принимать суд русофобского Европарламента, кроме как в пользу врагов России.
timwlad79 17 июля 2018 | 14:36
anemon: Рада за девчонок.
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Ну вообще когда рак на горе свистнет после дождичка в четверг,вот тогда и будет иметь силу приговоры сброда дебилов в Страсбургском суде.
sniper777 17 июля 2018 | 14:21
А как они будут отсасывать, хором или одиночно? ЕСПЧ смешной суд для умалишенных, пускай лучше займутся исками граждан ДНР с ЛНР к бандитской власти Киева, вот где действительно преступления, но господа из смешного ЕСПЧ закрывают глаза на преступления официального Киева.
varangian2011 17 июля 2018 | 14:29
sniper777: Вы за свои преступления и проступки отвечайте жулики, а не на хохлов стрелки переводите. Посадили незаконно человека - платить должна не страна, из кармана налогоплательщиков, а следователи, прокуроры и судьи которые это дело фабриковали.
nel 17 июля 2018 | 14:26
Без малого 4 лимона и кто будет платить за ре это гуляние по буфету отечественной Фемиды??
ches12 17 июля 2018 | 14:32
Вполне доволен решением -- сумма не должна нанести России большого урона, а вот сомнения в объективности ЕСПЧ точно возрастут )))
koshkaedu 17 июля 2018 | 14:32
//Суд присудил Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой компенсации
в 16 тысяч евро …//
Столько же добавит Мосгорсуд.
abuvgrobu 17 июля 2018 | 14:32
А что они до сих пор в стране делают? В этой "дикой, мерзкой, несвободной" стране? Как много прекрасных мест есть. В арабских странах им бы голову уже в карман положили за выступления в мечети, да даже и в церкви.
saboteur 17 июля 2018 | 15:07
Вертел наш бандюган ентот ихний суд на одном месте. Ни хрена эти шалавы не получат. Казаки отхлещут их по полной программе под радостное улюлюканье русских рабов.