Европейский суд по правам человека взыскал с РФ компенсацию в пользу Пусси Райот по делу о хулиганстве в ХХС

Европейский суд по правам человека взыскал с России компенсацию в пользу участник группы Пусси Райот по уголовному делу о хулиганстве в связи с акцией в храме Христа Спасителя в 2012 году.

Суд признал, что российские власти допустили многочисленные нарушения в этом деле, — рассказала «Эху Москвы» адвокат Агоры Ирина Хрунова.

«После приговора мы обратились с жалобой в ЕСПЧ. Там было очень много требований. Сегодня мы получили решение, где все наши жалобы практически полностью были удовлетворены», — сказала она.

Как уточнила Хрунова, в частности, ЕСПЧ признал, что в деле о панк-молебне были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, праве на справедливый суд и на свободу самовыражения.

«Суд встал на нашу сторону, пояснив, что не надо было девушек до суда первой инстанции держать под стражей — для этого не было никакой необходимости. Во-вторых, суд указал на несправедливость судебного разбирательства и на то, что было нарушено право на свободу слова», — отметила адвокат.

Суд присудил Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой компенсации в 16 тысяч евро, а Екатерине Самуцевич — 5 тысяч. Кроме того, российские власти должны погасить судебные расходы в размере 11 тысяч евро.