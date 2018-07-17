Россия готова представить свои контраргументы к итогам расследования катастрофы малазийского Боинга
Россия готова представить свои контраргументы к итогам расследования катастрофы малазийского Боинга, проведенного совместной следственной группой, — заявил ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский — в связи с годовщиной крушения самолета на юго-востоке Украины.
Дипломат подчеркнул, что Москва не признает результаты расследования. Он сомневается, что этот вопрос будет поднят в Совете безопасности ООН.
Пассажирский Боинг был сбит из ЗРК «Бук» на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. В конце мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, согласно которому «Бук» был привезен из России и принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде под Курском.
В Министерстве обороны России утверждают, что ни один ЗРК не пересекал российско-украинскую границу.
Комментарии53
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cattt 17 июля 2018 | 14:10
Гебистские аргументы - сплошная липа, начитная с диспетчера Родригеса, и кончая километровым Боингом.
jjuddgge_ddrredd 17 июля 2018 | 14:17
cattt: Боинг сбили наши, русские, по трагической ошибке.
Поясняю для ботвы. Это - 96% пасущихся в комментах. Честно, не оджидал, что ботва - 96%. Думал, ну процентов 70-80....К счастью, пасущиеся здесь - это не срез русского общества. В основном пасётся - демшиза, бандерлоги из нэзалэжной, пэнзионэры-маразматики из Мухосранскоффф, и с десяток пригожинских 11-рублёвых....
Пояснения. К сожалению, настали времена, о которых говорил Великий Черчилль когда-то. А он говорил, что в будущем, настанет время, когда люди, называющие себя анти-фашистами - станут фашистами.
Под лейблом анти-фашиста - будет скрыт махровый фашист. Гениальный Уинстон!
Что происходит сейчас. Люди, которые называют себя либералами, демократами - это фашисты! Нетерпимы к чужому мнению, агрессивны.
Libtards - это постмодернистские фашисты. Селебрити голливудские - фашисты в своей массе. Джеймс Вудс поддержал Трампушку, и этого Великого актёра перестали приглашать на съёмки. Позорище!
В США идёт охота на ведьм. Американские SMS (CNN, NYT, WaPo etc) - это ведь не СМИ, это - Fake News, или геббельсовская пропаганда проигравших на выборах Демократоффф, которые превратились в Фашистоффф. Кста, ККК и создали демократы когда-то.
На фоне американских СМИ даже Соловьёв со своими ток-шоу выглядит прилично. Ну Кисилёв - просто придурок, туп как пробка. А Соловьёв - вполне, при нынешних временах....хе-хе.
jjuddgge_ddrredd 17 июля 2018 | 14:19
jjuddgge_ddrredd:
Главный рупор фашистской пропаганды на "Эхо" - Карина Орлова. Ну дура-дурой, думаю, Венедиктов это понимает, тем не менее суёт всегда её блоги, где ничего, кроме больных фантазий нет, на сайт. Венедиктова можно понять. Если он это не будет делать - станет нерукопожатым и его перестанут приглашать в D.C. на семинары. Это - суровая реальность фашистского миропорядка. Сорос - фашист, не только сегодня. Он был унтер-офицером СС при Гитлере! Мало кто знает об этом. Хоть сам и еврей, гнобил своих же сородичей. Но об этом сейчас никто не говорит. Ибо - низзя.
И о Карине ещё. нашей местной фашисточке.
Как понятно из её блогоффф, она постоянно трётся на бесплатных завтраках-обедах, устраиваемых Демократами и их спонсорами в D.C. и NYC, и проживает в каком-то клоповнике. А потом, здесь, бесплатно позавтракавшая Карина должна обкакать нашего Трампушку. И ИМХО - она сидит на наркотиках каких-то.
И ещё. Помните, как она хвалилась, как вышедшая в тираж порнозвезда якобы поцеловала её в щёку в порно-баре. Не предоставив ни одной фотки и селфи. А потом, через пару дней, эту порнозвезду арестовали за то, что она касалась людей в каком-то порнобаре, что запрещается законом. Вот и цена всех блогоффф Карины.Фантазёрка она....хе-хе.
ЗЫ. Путя - хафнюк. И давно всем ясно, ху из мистер Путя. Но с ним имели дело и Барак Хуссейн Обама, и crooked Hillary (перезагрузка), и придурок Буш-джуниор. И никто не устраивал обструкцию в США. Но сейчас это повод, чтобы лузеры-хейтеры #NeverTrump активизировались
Отвечать пустоголовым: пригожинским 11-рублёвым, бандеро-троллям и прочим пэнзионэрам-маразматикам и имбециламмм не буду. Так шта сорри, бедолаги. Я просто устраиваю небольшой ликбез для вас, как волонтёр)))
jjuddgge_ddrredd 17 июля 2018 | 14:21
jjuddgge_ddrredd:
ФАКТУРА.
"Неизменный спонсор и вдохновитель практически всех последних "цветных" революций и переворотов Джордж Сорос открылся с новой, неизвестной многим стороны. Как выяснилось, он во время Великой Отечественной Войны служил в рядах войск фашисткой Германии. И не простым солдатом в военном подразделении Вермахта, а карателем, который в процессе сотрудничества с эсесовцами посылал на смерть простых людей.
Удивительно, но сам Сорос спокойно рассказывает о своих "подвигах". Событиями своей автобиографии он поделился в 1998 году с сотрудником CBS Стивом Крофтом. Венгерский еврей Сорос стал сотрудничать с фашистами в возрасте 14 лет, занизив свой возраст и рассказав им, что он христианин. Он самостоятельно для себя избрал роль карателя и занимался отправкой гражданского населения в концентрационные лагеря.
В отличие от своего отца Тиварда, который помогал людям избегать преследования фашистов, Джордж Сорос наоборот загонял население под плаху нацистов."
Черчилль: "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" (с)
honduras_na_colime 17 июля 2018 | 15:07
jjuddgge_ddrredd: // "Неизменный спонсор и вдохновитель практически всех последних "цветных" революций и переворотов Джордж Сорос открылся с новой, неизвестной многим стороны. Как выяснилось, он во время Великой Отечественной Войны служил в рядах войск фашисткой Германии. И не простым солдатом в военном подразделении Вермахта, а карателем, который в процессе сотрудничества с эсесовцами посылал на смерть простых людей. //
Дедуля, да ты совсем рехнулся.
Для начала - Сорос о таком недоразумении, как ВОВ, понятия не имеет.
Но главное в том, что на май 1945-го Соросу исполнилось 16 лет.
Самый возраст для карателя!
И да, удило, если в 14 лет занизить возраст, т.е. сказать, что тебе 12-13 - то обязательно возьмут в каратели. Просто с руками оторвут.
И да, старик Козлодоев, потрудись заглянуть хотя бы в Педивикию, что такое фашизм.
Если поймёшь, на Эхе гулких пуков в лужу станем гораздо меньше.
danko1 17 июля 2018 | 14:22
Единожды солгавшему не верят, а тут бесконечно не просто ложные версии, а заведомые фальшивки, к тому же низкого уровня.
Цель всех этих версий только одна- затянуть следствие.
patrikk_1 17 июля 2018 | 14:24
Пассажирский Боинг был сбит из ЗРК «Бук» на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек...
Даже если "Бук" был российским и рейс МН-17 сбили повстанцы, то борцы за свободу Новороссии ни в чём не виноваты, они защищали небо над своими городами от бомбардировщиков украинских националистов.
dm2 17 июля 2018 | 14:51
patrikk_1: конечно, не виноваты :)
Если 3-летний ребенок застрелил человека из пистолета, который попал к ребенку из-за небрежности родителей. То кто виноват? А... то-то же
srk2658lu 17 июля 2018 | 15:06
patrikk_1: Зачот!
ukov 17 июля 2018 | 14:52
danko1:
фальшивки, к тому же низкого уровня.
__________________________________________
фальшивили тут с самого начала:
тут и съёмки с американского спутника Обама обещал;
тут и ВВС видео с места событий переписывало;
тут и дороги к месту аварии АТОшники обстреливали так, что международная комиссия разворачивалась на 180 градусов.
testmeter 17 июля 2018 | 14:22
jjuddgge_ddrredd: "Боинг сбили наши, русские, по трагической ошибке" ///
Молодец. Это признание от тебя и требовалось. Записали... Дальнейшие творческие откровения для протокола не годятся.
jjuddgge_ddrredd 17 июля 2018 | 14:33
testmeter: Ну, рад за тебя, пустоголового и имбецилоффф, которые тебе лайкают)))
Я всегда утверждал, что Боинг сбили наши голенища. Ещё в ноябре прошлого года, перед тем, как Меня зОбанили.
Сбили и сбили. Шли боевые действия, и совершили ошибку.
Зато отстояли Донбасс и сожгли тысячи доблестных укро-воякк в котлах. Мелочь, а приятно)))
asokol 17 июля 2018 | 14:48
jjuddgge_ddrredd:
Что-то давненько ты, вонючка, не брал у меня с проглотом за щеку. Подмойся и почисти зубы.
vezdehod 17 июля 2018 | 14:21
Видимо у Миши Леонтьева осталась копия прошлых "Аргументов" и вот Россия готовит их вновь представить.
vilingrad 17 июля 2018 | 14:25
jjuddgge_ddrredd: демшиза, бандерлоги из нэзалэжной, пэнзионэры-маразматики из Мухосранскоффф, и с десяток пригожинских 11-рублёвых.... "
Если бы не судья дредд, правды не узнать никогда:)
compare 17 июля 2018 | 15:02
jjuddgge_ddrredd: мальчик,ты дурак? несешь полный бред,приплетая все,что можно и думаешь,что кому-то интересно твое мышиное мнение? судя по размеру писанины,да...ошибаешься,соплячок...
srk2658lu 17 июля 2018 | 15:14
jjuddgge_ddrredd: Зачем прах Великого Черчилля ворошишь?
Только надо правильно применить его высказывание.
В СССР были антифашисты. Расея - националистическая и милитаристская страна идёт прямой дорогой в фашизм.
Вот эта интерпретация слов Черчилля имеет место быть...
luger_max_otto 17 июля 2018 | 14:19
cattt: Ну скорее всего так и есть. Но раз готовы- нехай предъявляют. Вот только ничего серьезного там не будет.
oxlomon 17 июля 2018 | 14:34
luger_max_otto:
Re: ничего серьёзного
Ну, зачем в идиотизм-то скатываться? Какие по качеству предъявы — такого же уровня и отмазки.
А объяснять что всерьёз в …дцатый раз альтернативно-одарённым в ответ на их заполошные фантазии? Да идут они все лесом! Когда выкатят что-либо более серьёзное, чем highly likely, тогда и разговор серьёзный будет.
А до того — только жёсткий троллинг!!! :)))
raffal 17 июля 2018 | 15:02
oxlomon: ...более серьёзное, чем highly likely, тогда и разговор серьёзный будет
_________________________
До провозглашения вердикта судом, нет ни у кого, включая следствия, именовать все версии иначе, чем highly likely. Но как только суд провозгласит приговор и назовёт виновного, все эти highly likely прекратят иметь место быть. Так что и противоположные версии нужно сопровождать с highly likely.
Троллинг это тогда, когда без решения суда НЕ применять highly likely.
Будет СУД. А возможность создания международного суда (трибунала), с участием судей из России, сама Россия заветировала.
archibald_dandy_esquire 17 июля 2018 | 15:06
luger_max_otto:
аргументы РФ
во-первых, ихтамнебыло, ихтамнет, это шахтёры и трактористы,
во-вторых, боинг сбил саблей хохляцкий летчик Максимилиан Волошин при содействии испанского диспетчера Педро-Мария Хуана Рамона-Рамиреса-дель-Торо - они признались
в-третьих, трупы были несвежие - Гирькин подтвердил и будет подтверждать, иначе получит немножко "Новичка"
в-четвёртых, боинг был украинско-шпионский под прикрытием детей
в-пятых, каклы сами сбили боинг, чтобы... неважно для чего, но сбили
в-шестых, рядом с боингом летел самолет Президента РФ, который хотели сбить, потому что он не ввёл войска
в-седьмых, это провокация спецслужб США и Обамы лично
в-восьмых, а-вы-докажите
в-девятых, вы-всё-врёте
в-десятых, он сам упал - Гирькин знает
в-одиннадцатых весь боевой расчёт "Бука" был уволен из рядов ВС РФ в 1913 году
и последнее - Президент РФ не в курсе, не знает, этим вопросом не занимался, идите в "мойсуд"
России - Слава!!!
теперь вы убедились, что РФ предоставила непоровержимые доказательства непричастности к сбитию боинга с несвежими трупами!
vladimir1_57 17 июля 2018 | 14:11
Все 18 украинских БУКов, которые теоритически могли сбить Боинг, завезли еще во времена СССР )
tks 17 июля 2018 | 14:25
vladimir1_57: Ага, только сначала у вас версия магистральная про штурмовик была. Который "прыгнул" на максимальную для себя высоту, чтобы нанести удар. А еще самолет Путина летел рядом. Что же вы на "Бук" переобулись?
prosto_suhov 17 июля 2018 | 14:58
tks: а у него как у "доцента" - тут помню, тут не помню........
mavviomi 17 июля 2018 | 14:13
Да, что самолет был сбит фронтовым бомбардировщиком (!!!) Су-25 и бедным диспетчером Карлосом!
pit_heap 17 июля 2018 | 14:16
mavviomi: Ну Волошин об этом точно не расскажет,самоубился почему-то...
5-17 июля 2014 года в Донецкой области проводились учения ПВО Украины по отражению Российских ВВС. Было развернуто 16 комплексов Бук и работало три РЛС ВСУ. 18 июля 2014 года они все куда-то пропали.
vladimir1_57 17 июля 2018 | 14:22
pit_heap: Было развернуто 16 комплексов Бук
\\
По штату должно быть 18.
Два дивизиона 156 полка ПВО Украины, 1 -й и 3-й дивизионы. В каждом дивизионе по 3-и батареи.
Батарея - 2-е пусковые установки и одна пуско-зарядная
tks 17 июля 2018 | 15:11
vladimir1_57: И эта "пропавшая батарея" была уверена бендерофашЫстами, на территорию условно контролируемую"ополченцами" ЛНР/ДНР, чтобы завалить пассажирский лайнер, а вину свалить на Героев Донбасса-Луганска?
tks 17 июля 2018 | 15:14
t9 чёртов: уведена (угнана) бендерофашЫстами из 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) ;)))
gennady_77 17 июля 2018 | 14:25
pit_heap: три пиджака кожанных еще было. и портсигаров тоже. три.
mystar 17 июля 2018 | 14:49
mavviomi: Да, что самолет был сбит фронтовым бомбардировщиком
_________________________________________________________
Да а Россия взорвала ядерный фугас в Донбассе.)))
volkov_25 17 июля 2018 | 14:14
лучше не стоит, опять смеяться все будут.
avp235 17 июля 2018 | 14:31
volkov_25:
От России ждут не "контраргументов", а уточнений неясных моментов и фамилии виновных в трагедии, а также их выдачи суду.
oxlomon 17 июля 2018 | 14:49
avp235:
Re: имена виновных
Имена и фамилии причастных к той трагедии прекрасно известны и российской спецуре, и тем западенским ребятишкам, кто всю эту бадягу замутил. Но только для России это козырь, который умные игроки выкладывают в нужный момент. А вот для майданутых — тяжёлая обуза, от которой надо бы как-нить подальше отодвинуться. Даже если тех и в живых уже нет. А если по какому-либо недосмотру они ещё живы — это катастрофа и … широкоформатный спектакль в ближайшем будущем. ;)
raffal 17 июля 2018 | 15:11
oxlomon:
и тем западенским ребятишкам, кто всю эту бадягу замутил. 4
_______________________
Это Ваше утверждение без highly likely?; ) Ну-ну...
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oxlomon:
Но только для России это козырь, который умные игроки выкладывают в нужный момент.
_______________________
Вот, это верно! И тот "нужный момент" это состязательный судебный процесс с участием сторон. Именно в процессе судебного слушания, всем сторонам представится возможность выложить для суда все свои аргументы (козыри), в том числе и ещё неозвученные. После этого суд проведёт исследование этих аргументов и вынесет вердикт.
tks 17 июля 2018 | 15:17
oxlomon: Это были служащие 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1), да? И "трупы были не свежие", и "птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила", да?
ura_russians 17 июля 2018 | 14:17
вот делать больше Путину нечего, как сбивать боинг и перемещать одну (!!!) пусковую установку на донбас.
Дивизионами работают буки и никак иначе.
да и Малазия ничего плохого России не делала
tks 17 июля 2018 | 14:35
ura_russians: С чего ты это так решил? Один "Бук" может вполне сработать самостоятельно.
yuriykyvich 17 июля 2018 | 14:57
ura_russians: Вообще-то БУКов было ДВА, а не один, но на границе вышла "накладка", вроде бы обещали передать один БУК вместе с трейлером, а трейлер для второго БУКа должны были пригнать (и пригнали) "шахтеры", но трейлер наши передавать отказались. Таким образом БУК оказался один.
Почему имеено ДВА БУКа? В Июне в руки "шахтеров" попали два, выведенных из строя БУКа. Кургинян вопил (есть видео) что наше "Гражданское общество" послало супер-специалистов, и те эти БУКи восстановят. Однако не получилось. Тогда кем-то (КЕМ?) было принято решение передать "шахтерам" два РОССИЙСКИХ БУКа, якобы восстановленных из ранее захваченных.
Понятоно излагаю?
Боинг сбивать естественно никто не собирался. Здесь явно произошла трагическая ошибка. Просто наш экипаж не привык работать без машины целеуказания.
testmeter 17 июля 2018 | 14:17
"Россия готова представить свои контраргументы" ///
Прекрасно. В Гааге на трибунале и представите. Только имейте в виду ответственность за дачу ложных показаний
anji70 17 июля 2018 | 14:20
Готовы предоставить контраргументы против аргументов, а против фактов контрафакты.
irinakingsize1 17 июля 2018 | 14:21
Почему такие нетерпеливые? До суда дожить не могут. Там Россия покажет 2-х километровый самолет и верхом на нем диспетчера Родригеса, а американцам пора поставить все точки над i и показать наконец съемки со спутника.
Все в суд! Только не Басманный!
mystar 17 июля 2018 | 14:52
irinakingsize1: До суда дожить не могут.
_________________________________
До суда доживем. Только не скоро. После того как запад сольет Усраину. Вот тогда и будет суд.
tks 17 июля 2018 | 14:22
Дядя смешной, даже не понял, как прокололся: т.е. сначала дядя ознакомится с итогами расследования и по результату ознакомления с ними представит контраргументы. Отсюда две версии: либо дядя делает вид, что не знет о возможности оспорить все доказательства в суде, который будет публичным, и собирается гнать фальсификат (для чего нужно подготовится заранее), либо рыльце настолько в пушку, что фальсификат уже готов, но какой именно нужно выкладывать - никто не знает, оттого и истерика.
vladimirgornitsky 17 июля 2018 | 14:23
Контрааргументы они приведут. Аргумент у них один-единственный, и "про", и "контра".
Про этот аргумент когда еще Ким пел в "Отчаянной песне учителя обществоведения":
"А потом возьму аргумент свой единственный,
выну и на них положу..."
Других аргументов у них нет и быть не может.
gregor 17 июля 2018 | 14:35
Россия готова представить свои контраргументы к итогам расследования катастрофы малазийского Боинга
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Контр аргумент известен ;- " Настамнебыло" ," ЭтонемыэтоОбамаиБерезовский"
piter_ug 17 июля 2018 | 14:39
В Гааге предоставите свою липу.
zver777 17 июля 2018 | 14:47
Виновный будет назван только когда женщина с пониженной социальной ответственностью Украина окончательно надоест Западу и продолжать иметь ее дальше уже не позволит чувство омерзения. Вот тогда и будет предано общественности преступление кастрюлей.
grossalexis072018 17 июля 2018 | 15:13
zver777: Вот лично мне - обеспеченному европейцуне приходит в голову ставить на одну доску идиотов из иева и сбитый Боинг - эти категории и события не коррелируются. А вот мрази из Расеюшки отлично вписываются в схему событий. Вы хотите встать в это почетный ряд?
И последнее - если Украина женщина с пониженной социальной ответственностью, то Россеюшка все больше напоминает бабу бомжа - неопределенного пола,опухшая и вонючая спасу нет. Да еще периодически эту мерзкую бабащу сотрясает пляска святого Витта.
prosto_suhov 17 июля 2018 | 14:48
"росиия" готова? - там за углом контейнеры для мусора -поторопитесь, скоро вывоз мусора.....
podwodnik 17 июля 2018 | 14:49
"...В Министерстве обороны России утверждают, что ни один ЗРК не пересекал российско-украинскую границу...".
"... В Министерстве Обороны громко каркают вороны.
Входишь в спальню - вот те на:
на подушке - ордена..." (Иосиф Бродский).
srk2658lu 17 июля 2018 | 14:56
Готова, так представляй!
Первая реакция Путина и МО говорит о многом.
И почему так долго ждали, на что надеялись?
motooppic 17 июля 2018 | 15:05
Мы то все здесь понимаем и знаем, что незачем западной стае доказательства и итоги расследования, так как само западное шакалье стоит за этой катастрофой!