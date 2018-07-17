Россия готова представить свои контраргументы к итогам расследования катастрофы малазийского Боинга, проведенного совместной следственной группой, — заявил ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский — в связи с годовщиной крушения самолета на юго-востоке Украины.

Дипломат подчеркнул, что Москва не признает результаты расследования. Он сомневается, что этот вопрос будет поднят в Совете безопасности ООН.

Пассажирский Боинг был сбит из ЗРК «Бук» на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. В конце мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, согласно которому «Бук» был привезен из России и принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде под Курском.

В Министерстве обороны России утверждают, что ни один ЗРК не пересекал российско-украинскую границу.