Бывший глава столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов задержан по делу о взятке
Ранее в судебном разбирательстве он проходил лишь как свидетель.
Генерал Александр Дрыманов находится в СИЗО «Лефортово», с ним проводят следственные действия – рассказал ТАСС его адвокат. Задержание связано с делом о коррупции в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета – его заместителя Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности Михаила Максименко и его зама Александра Ламонова. Именно Никандров и Ламонов ранее в суде дали показания против Дрыманова.
По данным РИА Новостей, в деле генерала как минимум два эпизода получения взяток, но вполне вероятно, что доказательной базы хватит и на дополнительные обвинения в его адрес. По словам Никандрова, в позапрошлом году он дал экс-главе столичного главка СК почти 10 тысяч долларов за содействие в назначении на должность его первого заместителя. Кроме того, Дрыманов подозревается в причастности к получению денег от соратника криминального авторитета Захария Калашова в обмен на смягчение обвинения.
В начале июня руководитель московского главка Следственного комитета подал в отставку, написав рапорт о выходе на пенсию. По некоторым данным, в ближайшее время генерал собирался сдавать экзамены на адвоката в Волгограде.
Александр Дрыманов фигурировал в показаниях обвиняемых по делу о получении взяток офицерами СК от криминального авторитета Захария Калашова, — рассказал «Эху» корреспондент в Медиазоне Егор Сковорода.
По мнению Сковороды, процесс над Дрымановым также может выявить новые факты взяточничества в Следственном комитете.
Задержание бывшего начальника Главного управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова связано с уголовным делом о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замдиректора «Transparency International» в России Илья Шуманов.
Он уточнил, что речь идет о взятках за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения в отношении Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец — подручного криминального авторитета Захария Калашова, известного под кличкой Шакро Молодой.
Как напомнил Шуманов, Дрыманов фигурировал в этом уголовном деле и ранее, поскольку на него указывали его подчиненные, в частности Денис Никандров. «Дрыманов является здесь ключевой фигурой, так как он был очень влиятельным лицом в Следственном комитете. На нем было сосредоточено большое количество разных потоков, в том числе информационных на уровне Москвы. По сути, он являлся доверенным лицом главы СКР Александра Бастрыкина», — уточнил Шуманов.
По его словам, Дрыманова не могли задержать раньше из-за статуса, который наделял его определенным иммунитетом — уголовное дело против него мог возбудить только сам Бастрыкин. Однако 30 мая 49-летний генерал написал заявление об отставке «после беседы с руководством СКР», а на следующий день подал рапорт о «выходе на пенсию в связи с достижением им предельного возраста».
«Насколько я знаю, после Дрыманов пытался получить статус адвоката, который тоже дал бы ему определенную защиту от преследования со стороны ФСБ. Но у него не получилось, поэтому он оказался в такой ситуации», — подытожил Шуманов.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ed10075 17 июля 2018 | 14:10
"Не рой яму другому..."
Известная народная мудрость, о которой забывают т.н. правоохранители Клептократии.
Сколько таких условных "ям" на совести Дрыманова, скольким людям он сломал жизни и покалечил судьбы!
Вот и аукнулось.
fazer22 17 июля 2018 | 14:13
ed10075: А Бастрыкин?
patrikk_1 17 июля 2018 | 14:19
Бывший глава столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов задержан по делу о взятке...
Александр Дрыманов ни в чём не виноват, он страдает из-за критики пенсионной реформы и расследования хищений в высших эшелонах МВД, Human Rights Watch признал А.Дрыманова узником совести.
tks 17 июля 2018 | 14:33
patrikk_1: Патя, дрыном тебя ударило что ли? Или коксику аргентинского передозил? Ты скажи, как есть, тут народ простой ;)))
tks 17 июля 2018 | 14:30
Судя по всему, Контора теперь окончательно подомнет под себя Следком.