Бывший глава столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов задержан по делу о взятке...

Ранее в судебном разбирательстве он проходил лишь как свидетель.

Генерал Александр Дрыманов находится в СИЗО «Лефортово», с ним проводят следственные действия – рассказал ТАСС его адвокат. Задержание связано с делом о коррупции в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета – его заместителя Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности Михаила Максименко и его зама Александра Ламонова. Именно Никандров и Ламонов ранее в суде дали показания против Дрыманова.

По данным РИА Новостей, в деле генерала как минимум два эпизода получения взяток, но вполне вероятно, что доказательной базы хватит и на дополнительные обвинения в его адрес. По словам Никандрова, в позапрошлом году он дал экс-главе столичного главка СК почти 10 тысяч долларов за содействие в назначении на должность его первого заместителя. Кроме того, Дрыманов подозревается в причастности к получению денег от соратника криминального авторитета Захария Калашова в обмен на смягчение обвинения.

В начале июня руководитель московского главка Следственного комитета подал в отставку, написав рапорт о выходе на пенсию. По некоторым данным, в ближайшее время генерал собирался сдавать экзамены на адвоката в Волгограде.

Александр Дрыманов фигурировал в показаниях обвиняемых по делу о получении взяток офицерами СК от криминального авторитета Захария Калашова, — рассказал «Эху» корреспондент в Медиазоне Егор Сковорода.

По мнению Сковороды, процесс над Дрымановым также может выявить новые факты взяточничества в Следственном комитете.



Задержание бывшего начальника Главного управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова связано с уголовным делом о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замдиректора «Transparency International» в России Илья Шуманов.

Он уточнил, что речь идет о взятках за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения в отношении Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец — подручного криминального авторитета Захария Калашова, известного под кличкой Шакро Молодой.

Как напомнил Шуманов, Дрыманов фигурировал в этом уголовном деле и ранее, поскольку на него указывали его подчиненные, в частности Денис Никандров. «Дрыманов является здесь ключевой фигурой, так как он был очень влиятельным лицом в Следственном комитете. На нем было сосредоточено большое количество разных потоков, в том числе информационных на уровне Москвы. По сути, он являлся доверенным лицом главы СКР Александра Бастрыкина», — уточнил Шуманов.

По его словам, Дрыманова не могли задержать раньше из-за статуса, который наделял его определенным иммунитетом — уголовное дело против него мог возбудить только сам Бастрыкин. Однако 30 мая 49-летний генерал написал заявление об отставке «после беседы с руководством СКР», а на следующий день подал рапорт о «выходе на пенсию в связи с достижением им предельного возраста».

«Насколько я знаю, после Дрыманов пытался получить статус адвоката, который тоже дал бы ему определенную защиту от преследования со стороны ФСБ. Но у него не получилось, поэтому он оказался в такой ситуации», — подытожил Шуманов.