Россия должна признать ответственность за крушение малазийского Боинга на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении нового главы МИДа Великобритании Джереми Ханта. Соединенное Королевство полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в призыве к России признать ответственность государства и сотрудничать с ними в усилиях по обеспечению правосудия в отношении жертв этой трагедии, — подчеркивает Хант.

Напомним, ровно четыре года назад пассажирский Боинг-777 компании «Малазийские авиалинии» был сбит ракетой, запущенной с земли. Совместная следственная группа опубликовала промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, из которой был сбит Боинг, была завезена из России.