Россия должна признать ответственность за крушение малазийского Боинга, — заявил новый глава МИДа Великобритании
Россия должна признать ответственность за крушение малазийского Боинга на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении нового главы МИДа Великобритании Джереми Ханта. Соединенное Королевство полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в призыве к России признать ответственность государства и сотрудничать с ними в усилиях по обеспечению правосудия в отношении жертв этой трагедии, — подчеркивает Хант.
Напомним, ровно четыре года назад пассажирский Боинг-777 компании «Малазийские авиалинии» был сбит ракетой, запущенной с земли. Совместная следственная группа опубликовала промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, из которой был сбит Боинг, была завезена из России.
Комментарии3
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ematveev 17 июля 2018 | 13:41
Международные "расследователи" всеми правдами и неправдами пытаются заставить Россию пойти на сделку со следствием: предлагают признать вину.
Такое признание вины снимет с "расследователей" необходимость что-то доказывать. Именно в этом состоит задача МСГ.
Признание Россией своей вины позволит следователям закрыть дело, не выясняя истины, не выясняя того, что произошло на самом деле и не публикуя материалов дела.
Вывод - в материалах либо нет нихрена, либо дохрена лишнего, типа ушей "молодой демократии".
boseal 17 июля 2018 | 13:42
А признать ответственность Россия должна на основании "хотелки" сего господина?
Так дело не пойдет, господа британцы. Здесь хорошо подойдет фраза, "Всем кому я должен, я прощаю").
danko1 17 июля 2018 | 13:43
Не помню случая, чтобы хотя раз вечно врущий Путин взял на себя за что-то ответственность.
А вот то, что заявлял не так давно, что он ни о чем сделанном не сожалеет и всегда поступает правильно, помню.
Хотя на "совести" Путина тысячи погибших и масса невыполненных обещаний.