Комиссар Совета Европы Дуня Миятович обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой освободить Оюба Титиева

Комиссар Совета Европы Дуня Миятович обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой освободить руководителя грозненского «Мемориала» Оюба Титиева. Миятович уточняет, что российские официальные правозащитники неоднократно предлагали перевести дело Титиева для рассмотрения за пределами Северного Кавказа. Сам факт того, что они занимали такую позицию, указывает на сомнения в соблюдении прав Титиева, если дело останется в Чечне.

С начала года Титиев находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Сам он говорит, что их ему подбросили.