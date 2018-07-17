Европейский суд по правам человека удовлетворил иск участниц Pussy Riot по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя

Европейский суд по правам человека удовлетворил иски участниц панк-группы Pussy Riot по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя. Суд признал нарушение по четырем статьям Конвенции по правам человека, в том числе право на справедливый суд, что должно повлечь отмену приговора и пересмотр дела, — рассказала адвокат Ирина Хрунова.

Россия должна будет выплатить трем участницам группы 37 тысяч евро, а также еще почти 12 тысяч евро на покрытие судебных расходов.