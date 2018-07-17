Европейский суд по правам человека удовлетворил иск участниц Pussy Riot по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя
Европейский суд по правам человека удовлетворил иски участниц панк-группы Pussy Riot по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя. Суд признал нарушение по четырем статьям Конвенции по правам человека, в том числе право на справедливый суд, что должно повлечь отмену приговора и пересмотр дела, — рассказала адвокат Ирина Хрунова.
Россия должна будет выплатить трем участницам группы 37 тысяч евро, а также еще почти 12 тысяч евро на покрытие судебных расходов.
Комментарии2
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oprswen 17 июля 2018 | 13:34
придётся гундяйке разок эконом-классом к богу подняться. а не бизнес-джетом ))
bike_nty 17 июля 2018 | 13:36
oprswen: Полноте, вы наивны. Это налогоплательщики раскошелятся, а оскорбленные чуйства ни-ни...