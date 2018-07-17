Бывший начальник главного следственного управления СКР по Москве Дрыманов не признает свою вину в получении взяток
Бывший начальник главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов не признает свою вину в получении взяток. Об этом Интерфаксу сообщил осведомленный источник. По его словам, Дрыманов считает свое уголовное преследование результатом оговора. Источник агентства РИА Новости сказал, что в деле как минимум два эпизода получения взятки.
Напомним, сегодня стало известно, что накануне сотрудники ФСБ России задержали Александра Дрыманова по подозрению в получении взятки при расследовании дела о перестрелке у ресторана на Рочдельской улице в Москве.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patrikk_1 17 июля 2018 | 13:41
Дрыманов считает свое уголовное преследование результатом оговора...
Александр Дрыманов раскрыл схемы хищений в высших эшелонах власти и теперь В.Путин ему мстит.