Бывший начальник главного следственного управления СКР по Москве Дрыманов не признает свою вину в получении взяток

Бывший начальник главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов не признает свою вину в получении взяток. Об этом Интерфаксу сообщил осведомленный источник. По его словам, Дрыманов считает свое уголовное преследование результатом оговора. Источник агентства РИА Новости сказал, что в деле как минимум два эпизода получения взятки.

Напомним, сегодня стало известно, что накануне сотрудники ФСБ России задержали Александра Дрыманова по подозрению в получении взятки при расследовании дела о перестрелке у ресторана на Рочдельской улице в Москве.