Литературная премия «Русский Букер» не будет вручаться в 2018 году
Литературная премия «Русский Букер» не будет вручаться в 2018 году — не удалось найти спонсора. Об этом сообщает комитет премии. Премия может прекратить существование, если не удастся найти источники финансирования
«Русский Букер» вручается за лучший роман на русском языке. Премию учредили в 92-м году по инициативе Британского совета в России, как аналогичный проект британской Букеровской премии.
Комментарии2
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s_kravchenko 17 июля 2018 | 13:24
не такой уж он был и русский...
democ 17 июля 2018 | 13:33
Спонсоры есть, да им эта тема не интересна, так как книг не читают.