Власти поселка Известковый подарили многодетной матери игрушки с местного мемориала в память о пожаре в «Зимней вишне»

В Еврейской автономной области власти поселка Известковый подарили многодетной матери игрушки с местного мемориала в память о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает Regnum. Жительница поселка по имени Кристина решила отнести обратно плюшевого енота и медвежонка Винни-Пуха, но на следующий день игрушки пропали. Кристина обратилась к главе района с просьбой разобраться, после этого ей стали угрожать судом.