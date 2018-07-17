Власти поселка Известковый подарили многодетной матери игрушки с местного мемориала в память о пожаре в «Зимней вишне»
В Еврейской автономной области власти поселка Известковый подарили многодетной матери игрушки с местного мемориала в память о трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает Regnum. Жительница поселка по имени Кристина решила отнести обратно плюшевого енота и медвежонка Винни-Пуха, но на следующий день игрушки пропали. Кристина обратилась к главе района с просьбой разобраться, после этого ей стали угрожать судом.
Комментарии7
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ze_danil 17 июля 2018 | 13:14
Скрепы и duhovnost
gordy 17 июля 2018 | 13:19
Ничего святого?
novirusisch 17 июля 2018 | 13:30
ze_danil: Еще вы про широту души и готовность помочь всему миру забыли.
Всему миру да, на словах, соседа за копейку удавят, на деле.
Очень любят справедливость в своеобразном понимании: чтобы никому не было лучше чем мне.
sparky 17 июля 2018 | 13:18
Охренеть, как воруют и у кого.
archibald_dandy_esquire 17 июля 2018 | 13:20
добрый какой глава района - взял и подарил, а потом передумал и забрал обратно - и всего лишь посадить хочет многодетную мать... а мог бы и детей изнасиловать с соратниками-путриотами России у неё на глазах, а потом сжечь живьём, как цапки делали
ruderpost 17 июля 2018 | 13:29
ну так чего кипишь поднимать! решила отнести обратно? вот ей и помогли чтобы не бегать по инстанциям. сделали доброе дела а баба возмущается.
mikr 17 июля 2018 | 13:40
С учетом тенденциозности и лживости Эха Москвы, а также неразборчивости редакции в выборе источников информации, лично у меня имеются большие сомнения в том, что это соответствует действительности.