Посольство России в США добивается консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной 15-го июля

В Вашингтоне в сообщении димписсии отмечается, что консульский отдел выясняет обстоятельства задержания, а также местонахождение россиянки.

Как говорится в сообщении Минюста США, Бутина обвиняется в попытках развивать связи с физическими лицами в США, а также организациями, которые имеют влияние на американскую политику с целью продвижения интересов Российской Федерации. Право на такую деятельность имеет только официально зарегистрированный иностранный агент.

Бутина – основатель общественной организации «Право на оружие», которая создавалась при содействии Александра Торшина. Возможно, проблемы у Бутиной появились именно по этой причине, — сказал в эфире РБК один из создателей организации Муслим Шейхов.

Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы. Ее американский адвокат заявил РИА, что она не является агентом российского правительства.