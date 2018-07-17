Посольство России в США добивается консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной 15-го июля
В Вашингтоне в сообщении димписсии отмечается, что консульский отдел выясняет обстоятельства задержания, а также местонахождение россиянки.
Как говорится в сообщении Минюста США, Бутина обвиняется в попытках развивать связи с физическими лицами в США, а также организациями, которые имеют влияние на американскую политику с целью продвижения интересов Российской Федерации. Право на такую деятельность имеет только официально зарегистрированный иностранный агент.
Бутина – основатель общественной организации «Право на оружие», которая создавалась при содействии Александра Торшина. Возможно, проблемы у Бутиной появились именно по этой причине, — сказал в эфире РБК один из создателей организации Муслим Шейхов.
Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы. Ее американский адвокат заявил РИА, что она не является агентом российского правительства.
Комментарии5
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tvitov66 17 июля 2018 | 13:18
Интересно, ей дадут другую передачу или будет со ведущей у Чапман
jurmak 17 июля 2018 | 13:23
Надо срочно РФ привлечь к расследованию деятельности Бутиной
vilingrad 17 июля 2018 | 13:24
Все фигня. Или гнала кокаин, или кокнула кого из врагов конторы глубокого бурения, или заражала конгрессменов стыдными болезнями. Иначе посольство позора России не почешется:)
andre_klimov 17 июля 2018 | 13:26
Бритаская пресса пишет, что арест связан не с противозаконным использованием студенческой визы для нахождении территории США, и не сзанятием незадекларированной лоббисткой деятельностью. Мария Бутина - политолог, выпускница Алтайского госуниверситета - арестована в рамках расследования вмешательства России в американские выборы.
mavviomi 17 июля 2018 | 13:41
Ой ой ой! А как же Сенцов?