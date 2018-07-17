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13:01, 17 июля 2018

Россия не вмешивалась в президентские выборы в США, — заявил президент Путин

Он подчеркнул, что 12 сотрудников российских спецслужб, которых Минюст США недавно обвинил во вмешательстве, могут быть допрошены.
Путин добавил, что речь может идти, в частности, об Уильяме Браудере.

Комментарии

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tvitov66 17 июля 2018 | 13:10

Ага - и боинг над Донбассом не сбивала ...

rico777 17 июля 2018 | 13:25

tvitov66: Да все в США и в Европе уже давно поняли, что Боинг сбили хохлы. Объявить об этом в открытую, значит добить страну в которую они вложили кучу денег. Кто ж своего должника будет топить?

(комментарий скрыт)

tvitov66 17 июля 2018 | 13:30

rico777: а может это все трудолюбивые донбасские шахтеры и 3-х километровый СУ-29 сбил 5-ти километровый боинг? Вы сперва сами определитесь, а не всю ботву сразу вываливайте

rico777 17 июля 2018 | 13:36

tvitov66: Нет, Боинг сбили ВСУ из российского "Бука", который у них остался еще со времен СССР.
США знали об этом изначально, почему и не показывают данные своих спутников.
Я понимаю, что тебе с этим смириться не просто. Мозги засраны окончательно!)

novirusisch 17 июля 2018 | 13:38

rico777: Педя, читай материаплы расследовапния МСг, они опубликованы и однозначно говорят о том, что Боинг сбил российский Бук.
Известен и персональный состав расчета Бука.
беспомощная ложь портянок только подтверждает их отчаяние.
ведь Гаага ждет ваше начальство.
Хотя камеры в в тамошней тюрьме хорошие.

rico777 17 июля 2018 | 13:40

novirusisch: Вот еще один мудак с засранными мозгами!)

jjuddgge_ddrredd 17 июля 2018 | 13:10

Поясняю для ботвы. Это - 96% пасущихся в комментах. Честно, не оджидал, что ботва - 96%. Думал, ну процентов 70-80....К счастью, пасущиеся здесь - это не срез русского общества. В основном пасётся - демшиза, бандерлоги из нэзалэжной, пэнзионэры-маразматики из Мухосранскоффф, и с десяток пригожинских 11-рублёвых....
Пояснения. К сожалению, настали времена, о которых говорил Черчилль когда-то. А он говорил, что в будущем, настанет время, когда люди, называющими себя анти-фашистами - станут фашистами.
Под лейблом анти-фашиста - будет скрыт махровый фашист. Гениальный Уинстон!
Что происходит сейчас. Люди, которые называют себя либералами, демократами - это фашисты! Нетерпимы к чужому мнению, агрессивны.
Libtards - 'это постмодернистские фашисты. Селебрити голливудские - фашисты в своей массе. Джеймс Вудс поддержал Трампушку, этого Великого актёра перестали приглашать на съёмки. Позорище!
В США идёт охота на ведьм. Американские SMS (CNN, NYT, WaPo ttc) - это ведь не СМИ, это - Fake News, или геббельсовская пропаганда проигравших на выборах Демократоффф, которые превратились в Фашистоффф. Кста, ККК и создали демократы когда-то.
На фоне американских СМИ даже Соловьёв со своими ток-шоу выглядит прилично. Ну Кисилёв - просто придурок, туп как пробка. А Соловьёв - вполне, при нынешних временах....хе-хе....

jjuddgge_ddrredd 17 июля 2018 | 13:12

Главный рупор фашистской пропаганды на "Эхо" - Карина Орлова. Ну дура-дурой, думая, Венедиктов это понимает, тем не менее суёт всегда её блоги, где ничего, кроме больных фантазий нет, на сайт. Венедиктова можно понять. Если он это не будет делать - станет нерукопожатым и его перестанут приглашать в D.C. на семинары. Это - суровая реальность фашистского миропорядка. Сорос - фашист. не только сегодня. Он был офицером СС при Гитлере! Мало кто знает об этом. Хоть сам и еврей, гнобил своих же сородичей. Но об этом сейчас никто не говорит. Ибо - низзя.
И о Карине ещё. нашей местной фашисточке.
Как понятно из её блогоффф, она постоянно трётся на бесплатных завтраках-обедах, устраиваемых Демократами и их спонсорами в D.C. и NYC, в каком-то клоповнике. А потом, здесь, бесплатно позавтракавшая Карина должна обкакать нашего Трампушку. И ИМХО - она сидит на наркотиках каких-то.
И ещё. Помните, как она хвалилась, как вышедшая в тираж порнозвезда якобы поцеловала её в щёку в порно-баре. Не предоставив ни одной фотки и селфи. А потом, через пару дней. этоу порнозвезду арестовали за то, что она касалась людей в каком-то порнобаре, что запрещается законом. Вот и цена всех блогоффф Карины.Фантазёрка она....хе-хе.
ЗЫ. Путя - хафнюк. И давно всем ясно, ху из мистер Путя. Но с ним имели дело и Барак Хуссейн Обама, и crooked Hillary (перезагрузка), и придурок Буш-джуниор. И никто не устраивал обструкцию в США. Но сейчас это повод, чтобы лузеры-хейтеры #NeverTrump активизировались
Отвечать пустоголовым: пригожинским 11-рублёвым, бандеро-троллям и прочим пэнзионэрам-маразматикам и имбециламмм не буду. Так шта сорри, бедолаги. Я просто устраиваю небольшой ликбез для вас, как волонтёр)))

sg91 17 июля 2018 | 13:22

jjuddgge_ddrredd:
Короче все пидорасы, а ты - д"Артаньян..

luger_max_otto 17 июля 2018 | 13:25

jjuddgge_ddrredd: " Сорос - фашист. не только сегодня. Он был офицером СС при Гитлере! "
Вот ведь дитя природы... Сорос, к твоему свединию, был рожден в 1930 году. Ну какой из пятнадцатилетнего по максимуму шкета "офицер СС при Гитлере"?
Так что, голубь ты наш шизокрылый, иди себе лесом вместе со всей твоей пургой...

jjuddgge_ddrredd 17 июля 2018 | 13:43

luger_max_otto: Пустоголовый недоумок, и имбецилы, тебе лайкающие, учите мат. часть)):

Неизменный спонсор и вдохновитель практически всех последних "цветных" революций и переворотов Джордж Сорос открылся с новой, неизвестной многим стороны. Как выяснилось, он во время Великой Отечественной Войны служил в рядах войск фашисткой Германии. И не простым солдатом в военном подразделении Вермахта, а карателем, который в процессе сотрудничества с эсесовцами посылал на смерть простых людей.
Удивительно, но сам Сорос спокойно рассказывает о своих "подвигах". Событиями своей автобиографии он поделился в 1998 году с сотрудником CBS Стивом Крофтом. Венгерский еврей Сорос стал сотрудничать с фашистами в возрасте 14 лет, рассказав им, что он христианин. Он самостоятельно для себя избрал роль карателя и занимался отправкой гражданского населения в концентрационные лагеря.
В отличие от своего отца Тиварда, который помогал людям избегать преследования фашистов, Джордж Сорос наоборот загонял население под плаху нацистов.

sim 17 июля 2018 | 13:34

jjuddgge_ddrredd: У вас на Лахте сменилась тарификация? Теперь уже не за количество постов платят, а за кол-во знаков?
За качеством контента вообще куратор не смотрит - ботва свихнувшегося на телевизоре индивида.

rico777 17 июля 2018 | 13:28

jjuddgge_ddrredd: Очень адекватная оценка ситуации!

vinny_vega 17 июля 2018 | 13:38

jjuddgge_ddrredd: Открой _любую_ американскую газету, где освещена тема переговоров президента с путиным, увидишь типа этого, если читать не умеешь. https://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2018/jul/17/steve-bells-if-putin-takes-a-slice-out-of-trump

luger_max_otto 17 июля 2018 | 13:11

Ихтамнеты? Вывсеврете? Честно говоря, предсказуемая наглость становится опасной- именно из-за предсказуемости... И опасной не для Путина- черт бы с ним- а для страны.

tvitov66 17 июля 2018 | 13:15

luger_max_otto: Эти КГБисты развалили СССР в 1991г и развалят РФ ... ИМХО это очевидно. Так что нужно просто включить ждуна

seva1223 17 июля 2018 | 13:11

Нас там нет в 100500 раз.

stebinmaku 17 июля 2018 | 13:12

Из содержания новости можно понять, что Браудер - сотрудник российских спецслужб..

dorin1987 17 июля 2018 | 13:13

/заявил президент Путин/ - Из предыдущих заявлений - РФ не собирается аннексировать няшмяш, ихтамнет, это была самооборона няшмяша. Оставайтесь со лживым царьком РФ, не переключайтесь.

tks 17 июля 2018 | 13:13

Конечно же, могут быть допрошены, своими же людьми из "соседнего" ведомства ;)))

rash 17 июля 2018 | 13:15

Сколько раз его на вранье ловили, я что-то со счёта сбился?

tvitov66 17 июля 2018 | 13:21

rash: прочтите диагноз г-жи Меркель и поймите что он не врёт, это такое фрикасе в голове истыканной ботексом

andrang2 17 июля 2018 | 13:16

У этого, как называемого, слова "заявил" и "соврал" тождественны

volkov_25 17 июля 2018 | 13:26

по любому кто-то из 12 попросит во время допроса политического убежища в США. Рискует наш Трампушка.

podwodnik 17 июля 2018 | 13:28

Настамнет, Выфсёфрёте. Зачем козе баян, а нам Трамп?
Когда корректно переведёте про "козу" и "баян" заходите - будем строго на основе юридических договорённостей друг-друга допрашивать до заговения маковки. Про "заговение маковки" перевели? Теперь ждите.

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