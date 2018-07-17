ФСБ допрашивает руководителя Московского управления СК Александра Дрыманова
Он задержан по делу о взятках.
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Он задержан по делу о взятках.
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Комментарии4
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ensebeo 17 июля 2018 | 13:19
не на того дело завел видимо.
vlabumur 17 июля 2018 | 13:26
Мафия.
sim 17 июля 2018 | 13:31
Побеседуют. Отпустят. Наградят. Повысят.
elenaprekrasnaya2009 17 июля 2018 | 13:34
Страна вернулась в обычный график: "бей-хватай-сажай"...