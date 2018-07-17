Росстандарт предлагает штрафовать АЗС за недолив топлива на 3% годового оборота, — сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Алексея Абрамова. В начале июля Федерация автовладельцев обнаружила недолив почти на 80% заправок в 13 регионах страны, после чего этой проблемой заинтересовались в МВД. Только в Москве полиция провела 400 контрольных закупок, в результате которых выявлено 60 нарушений.