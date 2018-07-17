Росстандарт предлагает штрафовать АЗС за недолив топлива на 3% годового оборота
Росстандарт предлагает штрафовать АЗС за недолив топлива на 3% годового оборота, — сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Алексея Абрамова. В начале июля Федерация автовладельцев обнаружила недолив почти на 80% заправок в 13 регионах страны, после чего этой проблемой заинтересовались в МВД. Только в Москве полиция провела 400 контрольных закупок, в результате которых выявлено 60 нарушений.
Комментарии5
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tvitov66 17 июля 2018 | 12:44
"Требуйте долива после отстоя пены!"(с)
danko1 17 июля 2018 | 13:00
tvitov66: Надо же, какие добрые к заправкам вора Сечина.
Недолив может и 10% составлять, а штрафовать будут тех, кого поймают, только на 3%.
А надо было бы и уголовные дела заводить.
platonnekafrin 17 июля 2018 | 12:47
Действительно, заштрафовать за недолив заправки, а то, ишь ты, трескают в один рот.
stebinmaku 17 июля 2018 | 12:47
Можно этот штраф сразу сделать постоянным для всех АЗС и назвать "Налог на недолив"..
konogen 17 июля 2018 | 13:16
Продолжение следует: заберут 3%, но отдадут не тем у кого украли недоливом топлива, а в бюджет РФ, который растаскивается теми же жуликами и мошенниками. Никогда этого не понимал - у меня украли, а наш суд решает наказать вора, конфискуя украденное у меня в свою пользу... При этом мне - спасибо, что нашли вора.