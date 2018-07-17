США потратят на строительство своего посольства в Иерусалиме более 21 миллиона долларов, в сто раз больше, чем планировалось, — сообщают израильские СМИ. Американцы уже потратили более 300 тысяч долларов на реконструкцию здания димписсии перед официальным открытием 14 мая.