США потратят на строительство своего посольства в Иерусалиме более 21 миллиона долларов
США потратят на строительство своего посольства в Иерусалиме более 21 миллиона долларов, в сто раз больше, чем планировалось, — сообщают израильские СМИ. Американцы уже потратили более 300 тысяч долларов на реконструкцию здания димписсии перед официальным открытием 14 мая.
Комментарии6
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polsan 17 июля 2018 | 12:49
21 миллион за здание посольства со всем что в нём должно быть - это очень скромно.
К примеру в Лондоне посольство США как пишет Archinect News стоит 1 миллиард долларов! )
hastings 17 июля 2018 | 12:57
polsan: ну любят они золотые унитазы, что ж поделать.
nikmart001 17 июля 2018 | 13:04
polsan: Как говорят бизнесмены - тут главное начать, а потом можно и достроить до нескольких миллиардов. Я думаю там и систему "ПРО" еще придется разворачивать.
ematveev 17 июля 2018 | 13:04
Так это только заявлено про 21 млн. А во сколько все это выльется - будут знать только распилившие...
США бензоколонки дороже строят...
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Пентагон «использовал деньги американских налогоплательщиков в размере 43 млн долларов для строительства, судя по всему, самой дорогой автозаправки в мире», заявил Джон Сопко, глава генеральной инспекции американского управления по восстановлению Афганистана. Вся сумма была потрачена между 2011 и 2014 годами на возведение и ввод в эксплуатацию заправки, сообщило Reuters.
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plantagenista 17 июля 2018 | 13:15
ematveev: Топи сильнее!Плохо протестуешь!Кто так бездарно переживает за интересы американских налогоплательщиков?!
ematveev 17 июля 2018 | 13:20
plantagenista:
Насрать мне на американских налогоплательщиков.