Россия готова помочь с ядерным разоружением Северной Кореи, — заявил президент Путин
Россия готова помочь с ядерным разоружением Северной Кореи, — заявил президент Путин в интервью Фокс-Ньюз. Путин рассказал, что обсуждал ситуацию в КНДР с президентом США на саммите в Хельсинки. По мнению Путина, Трамп сделал очень много для урегулирования ситуации, но для того, чтобы добиться полного ядерного разоружения Корейского полуострова, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад.
Комментарии8
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tvitov66 17 июля 2018 | 12:42
Между строк было написато: "что дали, то и ввернем себе взад"
gordy 17 июля 2018 | 13:08
Америке нужно отхожее место?
ramses333 17 июля 2018 | 12:43
И ведь поможет!!! Как помог с уничтожением химического оружия в Сирии.
testmeter 17 июля 2018 | 12:52
Со своим собственным ядерным разоружением помогли бы. Это было бы огромная польза для всего мира
radionews 17 июля 2018 | 12:58
Со слов Китая, которому не т смысла приуменьшать богатство России, устами и итайскрй Женьминь жибао, в 2014-м году Путин передал северной Корее 24 млрд долларов. Значительная часть этих денег направлялась на развитие ядерных программ для импорта, точнее на подготовку северокорейских заводов и полигонов к производству и сборке русских ракет с русскими ядерными боеголовками, часть из которых осенью 2914-го года, под видом поставок сена (!!!) в сев. Корею, были перевезены из приморья, из Большого камня.
Путин решил Киму ещё подбросить деньжат, отобранных у глупых русских несостоявшихся пенсионеров, ядерного электората Путина.
Обставлять вооружение под разоружение - гениальная придумка русских. Как хорошо, что вы их президент, госспади!!!
tag188 17 июля 2018 | 13:07
Весь мир уже видел, как Россия "помогла" с химическим разоружением Асаду.
waytothesun 17 июля 2018 | 13:14
Сирию уже разоружил от химоружия))
Нам бы найти того, кто поможет разоружить от яо Россию
prade 17 июля 2018 | 13:24
"Россия готова помочь с ядерным разоружением Северной Кореи, — заявил президент Путин"
Россия еще готова помочь с хакерскими атаками в США, урегулированием войны на Донбассе, разрешением конфликта в Сирии. Иными словами, мы сами создаем проблемы, затем предлагаем совместно решить эти проблемы.