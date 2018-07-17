Россия готова помочь с ядерным разоружением Северной Кореи, — заявил президент Путин в интервью Фокс-Ньюз. Путин рассказал, что обсуждал ситуацию в КНДР с президентом США на саммите в Хельсинки. По мнению Путина, Трамп сделал очень много для урегулирования ситуации, но для того, чтобы добиться полного ядерного разоружения Корейского полуострова, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад.