Эстония вручила ноту представителю российского посольства
Эстония вручила ноту представителю российского посольства в связи с тем, что два российских самолета с промежутком примерно в час нарушили эстонское воздушное пространство. Это произошло вчера днем без разрешения Эстонии, — сообщает штаб Сил обороны. Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии менее минуты и не входили в радиоконтакт с авиационными службами.
Комментарии14
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liquidsky__ 17 июля 2018 | 12:49
Нота была написана на мягкой бумаге и свернута в рулон )
dataan 17 июля 2018 | 12:51
Саечку за испуг!
serjo1977 17 июля 2018 | 12:54
dataan: liquidsky__: Два дебила - это сила...
dorin1987 17 июля 2018 | 12:57
serjo1977: Очередной приступ топографического кретинизма военных РФ?
dataan 17 июля 2018 | 13:02
Новость дня. Сборная Эстонии прибыла на чемпионат мира. :))))))))))
dorin1987 17 июля 2018 | 13:11
_: И все? Военные РФ на столько охреневшие / бездарные / тупые / слепые / недалекие (на выбор), что не в состоянии соблюдать границы, а в ответ от Вас - довольно тупая шутка?
sterhogolub 17 июля 2018 | 12:54
liquidsky__: Как бы очередной "удар-в-спину" (с) не получить
nikmart001 17 июля 2018 | 12:59
Так надо было с тыла зайти, предварительно заманив поглубже.
yralez 17 июля 2018 | 13:01
Мы тут с трампом встречаемся.
Нам опять все можно.
vedma2017 17 июля 2018 | 13:17
Сбивать надо было. ссср и Россия всегда так поступа(ли) -ют.
poluputing 17 июля 2018 | 13:20
то ли дело Эрдоган, шмякнул без ноты и полегчало. Пора, пора. Сявка разумеет только откровенно в харю
andreyoo 17 июля 2018 | 13:34
Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии менее минуты и не входили в радиоконтакт с авиационными службами.
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А были ли самолеты? Пусть подметут вокруг радара
poluputing 17 июля 2018 | 13:44
andreyoo: дык чего же вас нигде нет? Ни человечков, ни самолётов. Может быть вы сами себе кажетесь? А на самом деле - пшик - ваше имя? Страна шибздиков, подобных малютке нацлидерку
ly4_sveta 17 июля 2018 | 13:43
Брехня... Там не было написано слово Эстония.