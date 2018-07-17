Эстония вручила ноту представителю российского посольства в связи с тем, что два российских самолета с промежутком примерно в час нарушили эстонское воздушное пространство. Это произошло вчера днем без разрешения Эстонии, — сообщает штаб Сил обороны. Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии менее минуты и не входили в радиоконтакт с авиационными службами.