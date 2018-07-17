Коренные народы Камчатки просят Госдуму не повышать пенсионный возраст

Авторы обращения ссылаются на официальную статистику, согласно которой средняя продолжительность жизни коренных малочисленных народов на 10-15 лет ниже, чем в среднем по России: мужчины умирают в 58 лет, а женщина – в 69, — сообщает Интерфакс.