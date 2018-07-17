Коренные народы Камчатки просят Госдуму не повышать пенсионный возраст
Авторы обращения ссылаются на официальную статистику, согласно которой средняя продолжительность жизни коренных малочисленных народов на 10-15 лет ниже, чем в среднем по России: мужчины умирают в 58 лет, а женщина – в 69, — сообщает Интерфакс.
Комментарии12
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yralez 17 июля 2018 | 12:41
Вопрос надо решать оперативно, по государственному.......боярку завезти.
Из-за них денег что ли пацанам лишаться ?
luger_max_otto 17 июля 2018 | 12:49
Дождался чукча в чуме рассвета, чего уж...
platonnekafrin 17 июля 2018 | 12:41
Чтоб пожалели, всему населению следует стать малочисленным.
lenin3 17 июля 2018 | 12:41
Вошьдь благосклонно разрешит не повышать для малых народов.Сколько их там?Тысячи? Казна не оскудеет.Чеченов,конечно,побольше,но они больше всех в России работают,сидя на корточках около "Европейского",им тоже не повысят...
consts 17 июля 2018 | 12:44
А чем хуже коренные народы Чукотки, Якутии, Северного Кавказа?
tvitov66 17 июля 2018 | 12:55
consts: эти пока что согласные ...
neyexo 17 июля 2018 | 13:07
consts: это повод задуматься - варьировать пенсионный возраст по регионам. Где продолжительность жизни больше (Москва), выходить на пенсию позже. А если на крайнем Севере живут до 58 лет - пусть выходят в 45 лет. И т.д.
lass925 17 июля 2018 | 12:47
не забить только перед думаками-"баярами",холопам на колени встать и слезу пустить...как это всё мерзко!....
tovarich67 17 июля 2018 | 12:50
Скотоводы калмыкии пчеловоды чувашииа так же пионеры забайкалья против повышерия пенсионного возраста.т.е так теперь надо обозваться россиянину что бы грабители из правительства узнали о мнении вышеуказанных
neyexo 17 июля 2018 | 13:05
Какие бестолковые.
В этом и суть, чтоб не рассчитывали.
Затягиваем пояса и откладываем на старость.
timwlad79 17 июля 2018 | 13:08
Коренные народы Камчатки просят Госдуму не повышать пенсионный возраст
Авторы обращения ссылаются на официальную статистику, согласно которой средняя продолжительность жизни коренных малочисленных народов на 10-15 лет ниже, чем в среднем по России: мужчины умирают в 58 лет, а женщина – в 69, — сообщает Интерфакс.
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Ну как говорят образованные люди,есть лож, есть большая лож и есть статистика.
Вся статистика это писанина представителей среднего ума протестантского вероисповедания где они подгоняют данные чтобы наживаться на том,чтобы отобрать у других.
Францию ,Израиль,Украину,Англию и США сейчас нешуточно колбасит от того что их на хрен послали с их большой лживой статистикой и указали на то,что деньги надобно инвестировать в модернизация того что не ремонтировали 50 лет прожирая всё .
Это во всех странах так,проедали всё, что создано было при гитлеризме ,Маккартизме и Сталинизме.
Господин Путин пытался объяснить это дебилам представителям протестантского мировоззрения тупых дегенератов журналистам западной прессы и первого российского канала.
ed10075 17 июля 2018 | 13:20
Этой власти чем меньше народа - тем лучше. Нет человеков - нет проблем.