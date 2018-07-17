Рабочие тринадцатого судремонтного завода Черноморского флота заявили о несогласии с повышением пенсионного возраста

Рабочие тринадцатого судремонтного завода Черноморского флота Министерства обороны России заявили о категорическом несогласии с повышением пенсионного возраста. Они направили обращение к президенту и премьер-министру. Рабочие предлагают повысить пенсии с помощью легализации теневой занятости, роста зарплат и справедливого налогообложения крупного бизнеса, — сообщает Коммерсант.