Рабочие тринадцатого судремонтного завода Черноморского флота заявили о несогласии с повышением пенсионного возраста
Рабочие тринадцатого судремонтного завода Черноморского флота Министерства обороны России заявили о категорическом несогласии с повышением пенсионного возраста. Они направили обращение к президенту и премьер-министру. Рабочие предлагают повысить пенсии с помощью легализации теневой занятости, роста зарплат и справедливого налогообложения крупного бизнеса, — сообщает Коммерсант.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yralez 17 июля 2018 | 12:43
Бунт на корабле.
Забыли про лейтенанта Шмидта и Очаков ?
Не в хохляндии теперь , напомнят..
tvitov66 17 июля 2018 | 12:46
"Шта? Бунт на корабле? Боцман! Кто зачинщик? Осмелюсь доложить: воду мутит корабельный кок, одноногий Джон Сильвер!"(с)
gordy 17 июля 2018 | 13:10
"Рабочие предлагают повысить пенсии с помощью легализации теневой занятости, роста зарплат и справедливого налогообложения крупного бизнеса"
Хватили: ну как правительство посягнёт на свою священную корову?
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 12:47
yralez: Это не бунт. Это нормальное проявление гражданского общества. Люди не согласны - люди выражают свое мнение. Только не надо сюда примазываться пятой колонне, вот и всё.
andrewm 17 июля 2018 | 12:56
noxepy_7_40_: "Камни с неба" разбудили рабочий класс?
neyexo 17 июля 2018 | 13:02
noxepy_7_40_:
верно, ведь идет только обсуждение.
Но у нас (и не только) обычно сначала принимается решение, потом создается видимость обсуждения, цель которого только в том, чтоб замолчали несогласные.
Например, конституцию написали за месяц, обсудили за две недели и вперед. Те кто написал, они же и обсудили, среди них Собчак и Шахрай, как переводится эта фамилия. ищите сами.
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 13:11
neyexo: Всё может быть.
vladislav 17 июля 2018 | 13:38
neyexo: "Например, конституцию написали за месяц,"
==============
А чем плоха нынешняя Конституция?? Только тем, что она неудобная царьку?
edyatel 17 июля 2018 | 13:38
noxepy_7_40_: Раз не согласны, значит не будем конкретно им повышать.
Пусть идут на пенсию в 60, но только чтобы после выхода на пенсию нигде больше не работали.
И так будет со всеми несогласными.
gregor 17 июля 2018 | 12:47
Рабочие тринадцатого судремонтного завода Черноморского флота заявили о несогласии с повышением пенсионного возраста
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А рабочие двенадцатого судремонтного завода Черноморского флота заявили о согласии .
zhrv 17 июля 2018 | 12:48
Странно... Не связано ли это с "судопроизводством" от ранне-мудрой дочери усатого?
mozhem_povtorit 17 июля 2018 | 12:52
Путин спаси, Путин памаги
archibald_dandy_esquire 17 июля 2018 | 13:25
mozhem_povtorit: " Путин спаси, Путин памаги "
#путин-введи-войска!!!
democ 17 июля 2018 | 12:53
Ну вот и рабочий класс зашевелился. От зомбоящика оторвались или в сознание стали приходить?
vasya_von_smetankin 17 июля 2018 | 12:55
Предатели!
Они хотят работать на НАТО, точно говорю.
timwlad79 17 июля 2018 | 12:56
Рабочие тринадцатого судремонтного завода Черноморского флота заявили о несогласии с повышением пенсионного возраста
Рабочие тринадцатого судремонтного завода Черноморского флота Министерства обороны России заявили о категорическом несогласии с повышением пенсионного возраста. Они направили обращение к президенту и премьер-министру. Рабочие предлагают повысить пенсии с помощью легализации теневой занятости, роста зарплат и справедливого налогообложения крупного бизнеса, — сообщает Коммерсант.
--------------
Ну вообще всё наоборот.Рабочие завода выступают за теневую заплату в конвертах и за рабство так они настаивают на запрете работать после 60 лет.
Дебильный рабочий класс получивший образование только на развитие рефлексов только карателями упырями могут выступать.
В Германии уже горько иронизируют,меняют название профессии от автослесаря до сегодняшнего программиста,но проводку для подключения радио и динамиков проложить не могут.Сгорит вся система.
Отработаны только рефлексы менять колёса по сезону.И то надо преодолеть дебилизм у рабочего класса и мордой ткнуть в закон ,что на зимней резине можно ездить круглый год.
Это типичное протестанское быдло которое устраивает охоту на ведьм обвиняя других в том что при еде они пользуются ложкой,вилкой и ножом.Это демонстрировал американский и российский журналисты при интервью с господином Путиным.
Протестантство это религия необразованного быдла.
neyexo 17 июля 2018 | 12:58
13-й завод
В Китае номера заводов трехзначные.
Например, 171-я текстильная фабрика (Задорнов)
democ 17 июля 2018 | 13:06
Только забастовки могут охладить пыл кремлёвских небожителей.
varangian2011 17 июля 2018 | 13:11
В итоге, инициаторов ограбления народа они повесят на палубе.
poluputing 17 июля 2018 | 13:15
обратите внимание, протестуют коренные народы севера и бывшие украинцы и то стоя на коленях. Остальной народ безмолвствует заливши зенки. А чего возмущаться, на боярышнике и до нонешнего пенспорога не дотягивают
ztr Cергей Запорожский 17 июля 2018 | 13:17
На нары этих козлов
volkov_25 17 июля 2018 | 13:20
Значит будет обмен рабочими с 14-ым магаданским судоремонтным заводом.
podwodnik 17 июля 2018 | 13:22
Всё ещё не поняли куда попали? Тут вам не там! Молчать и слушать что проистекает от богопомазанной власти!
borisv 17 июля 2018 | 13:32
Какие-то несознательные рабочие. Должны были рукоплескать предложению партии и правительства, одобрять его инициативу, настаивать на повышении пенсионного возраста до 85 лет. На них же вся Россия держится, не говоря об её оборонной мощи. А тут такое... Хотим на пенсию по достижении 60 лет... А кто будет Россию поднимать с колен? Пушкин?
ly4_sveta 17 июля 2018 | 13:41
Одним словом - экстремисты. Сейчас их чекисты
быстро поставят на место, вычислив зачинщиков -
врагов народа, запугав, уволив и расколов единство,
при помощи провокаций и шантажа. Не таких прессовали
и давили катком репрессий, промышляя пакостями и подлостями.