Бывший руководитель столичного главка СК Дрыманов задержан в связи с делом криминального авторитета Захария Калашова

Бывший руководитель столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов задержан в связи с делом криминального авторитета Захария Калашова, — сообщает РИА со ссылкой на адвоката. По его словам, Дрыманов помещен в СИЗО «Лефортово», никаких обвинений пока не предъявлено. Вопрос об аресте, скорее всего, будет решаться уже сегодня в Басманном суде.

Источники Интерфакса сообщают, что Дрыманова задержали накануне сотрудники ФСБ по делу о получении взяток высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета.