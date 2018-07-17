Бывший руководитель столичного главка СК Дрыманов задержан в связи с делом криминального авторитета Захария Калашова
Бывший руководитель столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов задержан в связи с делом криминального авторитета Захария Калашова, — сообщает РИА со ссылкой на адвоката. По его словам, Дрыманов помещен в СИЗО «Лефортово», никаких обвинений пока не предъявлено. Вопрос об аресте, скорее всего, будет решаться уже сегодня в Басманном суде.
Источники Интерфакса сообщают, что Дрыманова задержали накануне сотрудники ФСБ по делу о получении взяток высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета.
Комментарии10
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piterjanis 17 июля 2018 | 12:43
незабудемнепростим?
tvitov66 17 июля 2018 | 12:52
piterjanis: не мешайте разборам пауков в банке - терпеливо наблюдайте что будет с вашей портяночной фабрикой когда волна дележа останков пирога докатится и до вашего ведомства
piterjanis 17 июля 2018 | 12:54
tvitov66: я не за власть,но и против ваших либералфашистов.
tvitov66 17 июля 2018 | 12:59
piterjanis: ваших "либералфашистов" сам нацЛидер переназначает и кормит с руки ... или эту неприятность ваши очи не видят в упор?
ramses333 17 июля 2018 | 12:49
Неужто, гад, не поделился?
tks 17 июля 2018 | 12:55
Видимо, что-то где-то пошло не так.
ramses333 17 июля 2018 | 13:08
tks: Ну да. Как в советском сериале "Следствие ведут Знатоки": "Если кто-то кое-где у нас порой..."?
ed10075 17 июля 2018 | 13:12
Прогнила правоохранительная система сверху донизу...
И самое страшное, что нет никаких предпосылок для изменений к лучшему.
rash 17 июля 2018 | 13:13
У одного Саши одна крыша, у другого другая.
tks 17 июля 2018 | 13:25
rash: "Тихо, шифером шурша, крыши едут не спеша..." ;')))