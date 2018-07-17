Решение о приобретении Роналдо в Ювентусе приняли после мяча который он забил в ворота туринского клуба в финале ЛЧ

Решение о приобретении Роналдо в Ювентусе приняли после мяча который он забил в ворота туринского клуба в финале Лиги Чемпионов.

Удар в падении через себя восхитил даже тех, кого он должен был привести в состояние шока, а именно болельщиков Ювентуса. Тем не менее, фанаты приняли Роналдо так тепло, что он подумал о том, что мог бы сыграть за Ювентус. Тогда спортивный директор клуба Фабио Паратичи сказал нападающему, что сбываются не все мечты, но уникальная возможность осуществить сделку вскоре появилась и была реализована. Накануне Роналду дал первую пресс-конференцию в качестве игрока Ювентуса, а клуб получил первые дивиденты от его покупки. Только за один день в он-лайн магазин поступило более полумиллиона заявок на футболки с седьмым номером на спине. Клуб уже получил около половины суммы трансфера Роналду – примерно 50 миллионов евро.

Ювентус заплатил Реалу 100 миллионов евро за Криштиану Роналду. Его зарплата составит 30 миллионов евро в год.