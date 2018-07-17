За любые интернет-покупки в зарубежных магазинах россиянам придется платить пошлины

Соответствующие поправки в закон «О таможенном регулировании» одобрил бюджетный комитет Госдумы.

Право устанавливать платеж в отношении товаров, которые граждани покупают в рамках международной электронной торговли, будет предоставлено правительству. Условия введения нового платежа, а также его размер пока не называются. Идея обложить пошлиной любые покупки в зарубежных интернет-магазинах уже давно обсуждалось на уровне различных министерств и ведомств. В частности, Федеральная таможенная служба предлагала ввести пошлины на все товары к 2020 году – независимо от стоимости покупок. Минфин вел речь о снижении порога стоимости облагаемых товаров до 500 евро уже с текущего месяца, а с начала будущего года – до 200 евро. Был вариант – совместный с Минкомсвязи – с беспошлинным порогом на уровне 100 долларов за каждую покупку. Сейчас без уплаты пошлины в зарубежных интернет-магазинах можно приобретать товары на общую сумму не более 1000 евро в месяц и общим весом не более 31 килограмма.

При превышении этого лимита россияне платят 30-процентную пошлину, а за каждый лишний килограмм – 4 евро.