За любые интернет-покупки в зарубежных магазинах россиянам придется платить пошлины
Соответствующие поправки в закон «О таможенном регулировании» одобрил бюджетный комитет Госдумы.
Право устанавливать платеж в отношении товаров, которые граждани покупают в рамках международной электронной торговли, будет предоставлено правительству. Условия введения нового платежа, а также его размер пока не называются. Идея обложить пошлиной любые покупки в зарубежных интернет-магазинах уже давно обсуждалось на уровне различных министерств и ведомств. В частности, Федеральная таможенная служба предлагала ввести пошлины на все товары к 2020 году – независимо от стоимости покупок. Минфин вел речь о снижении порога стоимости облагаемых товаров до 500 евро уже с текущего месяца, а с начала будущего года – до 200 евро. Был вариант – совместный с Минкомсвязи – с беспошлинным порогом на уровне 100 долларов за каждую покупку. Сейчас без уплаты пошлины в зарубежных интернет-магазинах можно приобретать товары на общую сумму не более 1000 евро в месяц и общим весом не более 31 килограмма.
При превышении этого лимита россияне платят 30-процентную пошлину, а за каждый лишний килограмм – 4 евро.
Комментарии6
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lenin3 17 июля 2018 | 12:07
Уже жрут едросовские воры и ртом и жопой,но всё никак не нажрутся...
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 12:07
Докатились! В любой свободной стране, в случае любой покупки в интернет-шоппинге мы имеем льготное налогобложение, и премии по сертификату Ллойда, застрахованные у частных адвокатов в лучших щвейцарских кантонах! А плешивый карлик только и знает, как бомбить Воронеж, Украину, Сирию и Хельсинки! Позорище!!!
gvzdk 17 июля 2018 | 12:09
Такое впечатление, что они там просто соревнуются - кто сможет круче народ нагнуть...
natayak 17 июля 2018 | 12:10
Это без сомнения улучшает жизнь населения. Как и все прочие инициативы. Ура.
vasyakirin 17 июля 2018 | 12:10
Проще, каждый выведенный за рубеж рубль обложить ежемесячным налогом на загран счет , и освобождать только после ввоза материалов или денег в РОССИЮ!
svirepyi_gary 17 июля 2018 | 12:12
Да здравствует Путизм - Медведизм!!! Ура, товарищи!!!