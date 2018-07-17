Москва готова предоставить контраргументы по делу о крушении малазийского «Боинга» на Украине

Совместная следственная группа, в которую Россия не входит, пока еще не обнародовала окончательные данные расследования.

Россия настоятельно предлагает голландской стороне объединить усилия в расследовании обстоятельств инцидента с рейсом MH17 – об этом сказал первый заместитель постпреда страны при ООН Дмитрий Полянский в связи с годовщиной происшествия. Он подчеркнул, что Москва не признает итогов расследования, и, хотя не участвовала в нем, предоставляла информацию, которой следственная группа не воспользовалась. По словам дипломата, один из главный вопросов – почему Украина, несмотря на боевые действия, не закрыла воздушное пространство над Донбассом – остается открытым. Полянский также отметил, что у Киева не были запрошены все необходимые данные, а само расследование было не полным.

По версии Совместной следственной группы, «Боинг» был сбит ракетой из зенитной установки «Бук», которая прибыла на территорию Украины из России. Москва свою причастность к крушению отрицает.

Жертвами катастрофы в небе над Донбассом стали 298 человек. Сегодня мир отмечает четвертую годовщину крушения.