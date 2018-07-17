Москва готова предоставить контраргументы по делу о крушении малазийского «Боинга» на Украине
Совместная следственная группа, в которую Россия не входит, пока еще не обнародовала окончательные данные расследования.
Россия настоятельно предлагает голландской стороне объединить усилия в расследовании обстоятельств инцидента с рейсом MH17 – об этом сказал первый заместитель постпреда страны при ООН Дмитрий Полянский в связи с годовщиной происшествия. Он подчеркнул, что Москва не признает итогов расследования, и, хотя не участвовала в нем, предоставляла информацию, которой следственная группа не воспользовалась. По словам дипломата, один из главный вопросов – почему Украина, несмотря на боевые действия, не закрыла воздушное пространство над Донбассом – остается открытым. Полянский также отметил, что у Киева не были запрошены все необходимые данные, а само расследование было не полным.
По версии Совместной следственной группы, «Боинг» был сбит ракетой из зенитной установки «Бук», которая прибыла на территорию Украины из России. Москва свою причастность к крушению отрицает.
Жертвами катастрофы в небе над Донбассом стали 298 человек. Сегодня мир отмечает четвертую годовщину крушения.
Комментарии10
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danko1 17 июля 2018 | 12:07
Леонтьев еще что-то нарисовал или диспетчер Карлос новые показания даст?
И когда это подозреваемых в преступлении привлекают к расследованию?
Так и улики украсть могут.
takao 17 июля 2018 | 12:08
50й вариант "контраргументов"?
Диспетчер Карлос - было, проехали.
Капитан Григорьев - "Это был не тот самолёт!!.."- было, проехали.
Километровый Боинг Леонтьева - было, проехали.
Идиотизм от Алмаз-Антея - было, забыли..
Захароченка своими глазями видел, как Укро_СУ сбивал Боинг - и это проехали..
Что еще? Какая новая теперь версия?
Типа, МН17 столкнулся в воздухе с амерским Томагавком, запущенным по Сирии?
Или Абамка сделал глиняное чучелко Боинга и колдовал на нём против Рассеюшки? Ну, типа, вуду..
Будем ждать..
andreyvitalevich 17 июля 2018 | 12:14
После всего того бреда, который высказывали официальные лица РФ по поводу сбития Боинга, единственно возможный ответ Совместной Следственной Группы на предложения РФ "объединить усилия" - "ИДИТЕ В ЖОППУ"!
platonnekafrin 17 июля 2018 | 12:07
"Заместо Ульянки даю другую дочку, точка. Добавлю деньжат. Слышь, правда-правда!"
chapter_2 17 июля 2018 | 12:11
platonnekafrin: Запирательство может обойтись России в лишних 5-10 млрд. долларов США штрафа.
dorin1987 17 июля 2018 | 12:07
/Москва готова предоставить контраргументы / - Что же это будет? Сообщение о птичкопаде? Поздравление лайфньюз? Сообщение о несвежих трупах? Сообщение о летчике волошине? Сам волошин? Полуалкоголик с фотошопом и истерикой на федеральном канале? Цирк во дворе от алмазантея?
novirusisch 17 июля 2018 | 12:10
Москва уже 10 раз предоставляла контраргументы и каждый раз это оказывались фальшивки и Москве приходилось от них отказываться и менять версии..
очередные контраргументы это очередная вымученная фальшивка.
Окончательные технические результаты расследования уже есть и выводы однозначны.
Сейчас устанавливаются персоналии. Кто отдавал команды, кто кнопки и рычаги нажимал.
Они тоже уже на 90% известны.
vladimir1967 17 июля 2018 | 12:12
Наконец-то сочинили очередной бред.
shmuel63 17 июля 2018 | 12:13
"По словам дипломата, один из главный вопросов – почему Украина, несмотря на боевые действия, не закрыла воздушное пространство над Донбассом – остается открытым." - да, но самый главный вопрос - кто сбил, уже закрыт. Поэтому российские власти и засуетились.
sskull 17 июля 2018 | 12:14
А мне нравятся европейские следователи...
Обвинили в первую же минуту Россию, обосрались, а теперь скулят:" Ну признайтесь")
Как быть с тем, что Бук тупо не мог доехать из России до места выстрела?
Как быть с перехватом СБУ, в котором казаки из под Черновахи говорят о сбитом Боинге? Зачем СБУ кинула этот фейк?