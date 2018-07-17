ФСБ задержало бывшего главу СК по Москве Александра Дрыманова как подозреваемого по уголовному делу
ФСБ задержало бывшего главу Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова как подозреваемого по уголовному делу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете. Вопрос об аресте генерала будет решаться завтра.
Александр Дрыманов фигурировал в показаниях обвиняемых по делу о получении взяток офицерами СК от криминального авторитета Захария Калашова, в частности, бывший заместитель Дрыманова, Денис Никандров утверждал, что давал ему взятку.
Ранее Интерфакс сообщил, что Дрыманов подал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. В то же время один из собеседников агентства сказал, что официально Дрыманов еще не снят с должности. При этом его имя удалено с сайта Московского следственного управления СК.
Комментарии4
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olegleon 17 июля 2018 | 12:08
"При этом его имя удалено с сайта Московского следственного управления СК."
зато теперь появится на сайте ФСБ
bun777 17 июля 2018 | 12:11
Жрите друг друга, твари.
polsan 17 июля 2018 | 12:11
Практически нон -стоп кого-то сажают из чиновников в РФ и в подавляющем большинстве случаев за взятки. Может хватит сажать, может взятки узаконить?! ))
svirepyi_gary 17 июля 2018 | 12:14
Разве можно посадить такого уважаемого генерала?
Он же в потрохами предан Владимиру Путину.