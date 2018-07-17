ФСБ задержала бывшего главу СК по Москве Александра Дрыманова
Александр Дрыманов, подавший рапорт об отставке с должности начальника Главного следственного управления СК по Москве, задержан сотрудниками ФСБ как подозреваемый по уголовному делу, рассказал РБК источник в СК. Информацию подтвердили три собеседника, близких к Следственному комитету.
В среду ожидается арест Дрыманова, рассказали собеседники.
Комментарии8
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tks 17 июля 2018 | 11:46
Ведь верой и правдой служил Режиму, не щадя живота своего и сил своих! Всё положил на Алтарь служения, и вот, такая чёрная неблагодарность!
danko1 17 июля 2018 | 12:03
tks: Кто бы сомневался, что в СК преступники, воры и бандиты во главе с Бастрыкиным?
Преступный режим преступники и защищают. Правда, иногда между собой разборки устраивают.
novirusisch 17 июля 2018 | 11:47
Крысы жрут друг друга.
Выясняют кто у них крысиный король.
norma5 17 июля 2018 | 11:53
novirusisch: уже не выясняют. Еще при Леониде Ильиче выясняли. А теперь просто победители жрут побежденных.
platonnekafrin 17 июля 2018 | 11:52
"Друзья" называется... Ну вот какая может быть отставка после вот такого отношения!? Да, Вов? Нет, живым не давайся! Русские президенты не сдаются!
gregor 17 июля 2018 | 11:56
ФСБ задержала бывшего главу СК по Москве Александра Дрыманова
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Зажрался .., не поделился ворованным .
malanoff 17 июля 2018 | 12:00
Интересно было бы прочитать , какие дела он расследовал ? Не удивлюсь , если Васильевой и бывшего министра обороны Сердюкова.
osal 17 июля 2018 | 12:01
Он тоже говорил, "..Сталина на вас нет". Теперь радуется, Сталин нашелся..., на него!