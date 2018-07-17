ФСБ задержала бывшего главу СК по Москве Александра Дрыманова

Александр Дрыманов, подавший рапорт об отставке с должности начальника Главного следственного управления СК по Москве, задержан сотрудниками ФСБ как подозреваемый по уголовному делу, рассказал РБК источник в СК. Информацию подтвердили три собеседника, близких к Следственному комитету.

В среду ожидается арест Дрыманова, рассказали собеседники.