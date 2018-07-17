Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления шаурмой в одном из заведений Кызыла в Туве
По данным местного Минздрава, за медицинской помощью обратились почти сто человек.
Врачи говорят, что состояние больных стабильное.
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По данным местного Минздрава, за медицинской помощью обратились почти сто человек.
Врачи говорят, что состояние больных стабильное.
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Комментарии2
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dekadik 17 июля 2018 | 11:45
все из за нехватки холодильных установок....собачатину уже негде стало хранить...
novirusisch 17 июля 2018 | 12:14
dekadik: Это особенно забавно в свете крайнего беспокойства Роспотребнадзора состоянием салатов в Макдональдсах в штате Монтана США.