Работы по строительству второй очереди космодрома Восточный начнутся до конца лета
Работы по строительству второй очереди космодрома Восточный начнутся до конца лета, — сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. На Восточном будет создана инфраструктура для запуска ракет семейства «Ангара», кроме того, на космодроме появится собственный аэродром.
Комментарии8
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democ 17 июля 2018 | 11:42
Вот нахрена на "восточном" Рогозину собственный аэродром!?
y3emen1 17 июля 2018 | 11:53
democ: а ещё путину,сечину, гундяеву, да мало-ли сколько собственников захотят пристроиться
fazer22 17 июля 2018 | 11:45
Пилили, пилим и будем пилить.
platonnekafrin 17 июля 2018 | 11:46
Эти руки не для скуки, а только, чтоб пилить. А пилить надо. У Р. ужасная болезнь. В народе называется "морда треснет". Спасти лицо больного могут лишь дорогостоящие золото- титановые тросы, вживленные под кожу. Лицо с канатами напряжено, но держится, и вроде можно жить, но тут коленки стали пухнуть. А второй курс вчетверо дороже, ведь коленок две и еще на локти....
ura_123 17 июля 2018 | 11:50
Батутодром))) Вторая очередь...
y3emen1 17 июля 2018 | 11:51
а сколько ещё очередей "подряд"!!!
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 11:53
Дураки что-ли? Илон Маск же похоронил уже российскую космическую промышленность! Сразу, как детей спас, так и похоронил!
seva1223 17 июля 2018 | 12:11
В общем вешками разметили где ставить нано-батуты, был обнаружен аэродром времен 2-й мировой сооруженный немцами как временный и по центру реставрировали пару их же блиндажей...