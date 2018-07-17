Работы по строительству второй очереди космодрома Восточный начнутся до конца лета, — сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. На Восточном будет создана инфраструктура для запуска ракет семейства «Ангара», кроме того, на космодроме появится собственный аэродром.