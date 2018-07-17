Франция не планирует отвечать России на закрытие торгового представительства в Москве
Торговля между двумя странами будет продолжена, — заявила французский посол Сильви Берманн.
Французские власти приняли решение закрыть торгпредство после уведомления с российской стороны, которая сочла деятельность организации незаконной.
Комментарии3
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noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 11:42
Да что ж такое! Франция ссучилась, Макрон сидел возле Путина, как восторженный пудель (с), а тут ещё это -
Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа стала сигналом того, что глобальные вызовы можно решить только через диалог. Об этом написал канцлер Австрии Себастьян Курц в своем аккаунте в Twitter.
«Особенно в отношении ядерного разоружения и мирного решения сирийского конфликта при соблюдении интересов безопасности Израиля необходимо усиленное сотрудничество двух сверхдержав — США и России», — написал Курц.
gvzdk 17 июля 2018 | 11:52
Видимо знают французы старую русскую поговорку- "не трожь г...но, оно и не воняет"...
neyexo 17 июля 2018 | 12:15
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